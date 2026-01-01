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Descubre lo que Hermes Agent puede hacer por ti
Asistente personal
Mantén organizadas las tareas, los recordatorios y los chats. Tu agente lo aprende y lo recuerda todo.
Asistente de programación
Escribe y depura más rápido con un agente que puede aprender tu código fuente.
Investigador
Resume temas y compara opciones manteniendo el contexto entre sesiones.
Asistente de ventas
Capta y cualifica clientes potenciales en tu propia infraestructura.
¿Por qué empezar con Hermes administrado en Hostinger?
Configuración con 1 clic
Créditos de IA preinstalados
Protección incluida por defecto
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Funciones principales de Hermes Agent
Ciclo de aprendizaje y mejora continua
Memoria persistente
Mensajería multiplataforma
Más de 200 modelos de LLM
Planificador de tareas integrado
Preguntas frecuentes: Hermes Agent de Hostinger
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar Hermes Agent?
Para nada. No necesitas experiencia con servidores para usar Hermes administrado. El despliegue con un solo clic se encarga de todo, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tienes que hacer clic en “Desplegar” y tu asistente estará listo en minutos. Sin programar, sin líneas de comando y sin complicaciones técnicas.
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Necesito cuentas externas?
Tus créditos ya vienen integrados para que puedas empezar fácilmente, sin cuentas de terceros ni claves API complejas. Solo tienes que recargarlos desde tu panel de control y empezar a automatizar al instante. La elección es tuya: puedes usar los créditos integrados para simplificar el proceso o conectar manualmente tus propias cuentas de proveedores externos como OpenAI o Anthropic mediante API.
¿Mis datos están protegidos?
Sí. Cada Hermes Agent se ejecuta en un entorno aislado para mantener tus datos y conversaciones privados. Protegemos cada contenedor para evitar accesos no autorizados e incluimos una capa de seguridad personalizada por defecto. Así obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada.
¿Cuál es la diferencia entre Hermes administrado y Hermes Agent en un VPS?
Un VPS te da acceso root, pero también implica encargarte de la configuración, la seguridad y las actualizaciones. Hermes administrado elimina esa complejidad: nosotros nos ocupamos de la infraestructura, las actualizaciones y los backups para que puedas centrarte en usar tu IA, no en administrar un servidor. Si necesitas personalizar por completo el entorno, un VPS puede ser la mejor opción. Para el resto de casos, la opción administrada es la solución más sencilla.
¿Qué puedo hacer con Hermes Agent administrado?
Hermes es un agente de IA que puede aprender, adaptarse y trabajar incluso cuando no estás conectado. A diferencia de otras herramientas más limitadas, cuenta con memoria persistente y un ciclo de autoaprendizaje que le permite mejorar con el uso. Puedes conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar clientes potenciales y ejecutar automatizaciones en el navegador. Es como sumar a tu equipo un asistente digital que trabaja de forma continua y se vuelve más útil con el tiempo.