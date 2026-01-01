Hermes es un agente de IA que puede aprender, adaptarse y trabajar incluso cuando no estás conectado. A diferencia de otras herramientas más limitadas, cuenta con memoria persistente y un ciclo de autoaprendizaje que le permite mejorar con el uso. Puedes conectarlo a aplicaciones como Telegram para automatizar tareas, gestionar clientes potenciales y ejecutar automatizaciones en el navegador. Es como sumar a tu equipo un asistente digital que trabaja de forma continua y se vuelve más útil con el tiempo.