La API de correo electrónico con una bandeja de entrada real detrás.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Una bandeja de entrada, todas las formas de construir.
Servidor MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Interfaz de línea de comandos
API REST y webhooks
Bibliotecas y CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Ofrezca a su agente una bandeja de entrada real
Una identidad
Conversaciones reales
Memoria incorporada
Precios sencillos por buzón
30 días de garantía de reembolso
Cancela cuando quieras
Ayuda las 24 horas
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Creado para flujos de trabajo de desarrolladores
JSON
Reacciona en tiempo real
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Búsqueda y triaje desde código
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Guiónalo desde tu terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Control completo de los flujos de trabajo de su correo
Claves de API
Puntos finales de Webhook
Registros de correos electrónicos
Preguntas frecuentes sobre Hostinger Mail API
¿Qué es Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API es la superficie de correo electrónico programable para aplicaciones, sitios web y servicios de backend. Envíe correo electrónico y lea, busque, organice, responda y automatice una bandeja de entrada real a través de SDKs, CLI, REST API y webhooks.
¿Qué puede hacer el servidor Hostinger Mail MCP?
El servidor vivo Hostinger Mail MCP ofrece a los agentes de IA herramientas de buzón compatibles a las que pueden llamar directamente. Los agentes pueden usar esas herramientas para leer conversaciones, buscar mensajes, redactar respuestas, triagear el correo entrante y ejecutar flujos de trabajo de la bandeja de entrada.
¿Es una API de correo electrónico transaccional de alto volumen?
Hostinger Mail API combina el envío de correo electrónico de aplicaciones y el control real de la bandeja de entrada en una superficie programable. Está diseñado para el correo electrónico de productos y flujos de trabajo en lugar de la entrega masiva de gran volumen.
¿Qué idiomas e interfaces son compatibles?
Los SDK de origen están disponibles para Node.js, PHP y Python. También puede usar la interfaz de línea de comandos o llamar a la API REST directamente desde cualquier lenguaje que admita HTTP.
¿Puedo suscribirme a eventos de buzón?
Sí. Los webhooks permiten que su aplicación reaccione a la actividad del buzón e inicie flujos de trabajo sin comprobar repetidamente si hay cambios.
¿Cómo obtengo una clave API?
Inicia sesión en hPanel, abre el área API y crea una clave para tu integración. Mantén segura la clave y no la comprometas con tu código fuente.
¿Dónde puedo encontrar la documentación?
Visite la documentación de la API de correo de Hostinger para obtener orientación sobre la configuración, referencias de la API y detalles de integración.
¿Puedo usar esto en mi aplicación o sitio web?
Sí. Utilice la API, los SDK o la CLI REST para enviar correo electrónico y controlar una bandeja de entrada real desde cualquier aplicación, sitio web o backend. Los agentes a través de MCP son compatibles pero opcionales.