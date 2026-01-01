Plantillas para boletines informativos semanales
Utiliza plantillas de boletines semanales para enviar actualizaciones periódicas, compartir noticias importantes y mantenerte en contacto con tu audiencia.
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Plantillas de boletines semanales - Preguntas frecuentes
¿Para qué se recomienda mejor un boletín informativo semanal?
Los boletines semanales son útiles para compartir actualizaciones a corto plazo, avances y prioridades, de modo que los lectores sepan lo que sucede semana a semana.
¿Cómo elijo qué incluir en un boletín semanal?
Céntrese en los cambios recientes, en lo que está por venir y en todo aquello que los lectores deberían tener en cuenta en los próximos días.
¿Qué extensión debe tener un boletín informativo semanal?
Los boletines semanales funcionan mejor cuando son cortos y concisos. Demasiado contenido hace que sea fácil omitirlos.
¿Qué ayuda a los lectores a seguir las actualizaciones semanales a lo largo del tiempo?
Utilizar el mismo diseño cada semana ayuda a los lectores a encontrar rápidamente las secciones que les interesan.