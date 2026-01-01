Plantillas de boletines informativos para empresas
Explora las plantillas de boletines informativos de la empresa para crear actualizaciones internas, compartir noticias y comunicar cambios a tu equipo.
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Plantillas de boletines informativos de la empresa Preguntas frecuentes
¿Para qué se utiliza un boletín informativo de empresa?
Los boletines informativos de la empresa ayudan a los equipos pequeños y a las empresas en crecimiento a compartir actualizaciones internas en un solo lugar, en lugar de dispersar la información en mensajes de chat, documentos y reuniones.
¿Quién debería recibir el boletín informativo de la empresa?
Normalmente se envían a empleados y colaboradores. En el caso de las pequeñas empresas, esto puede incluir a miembros del equipo que trabajan a distancia o a socios de proyectos.
¿Cómo puedo estructurar el boletín informativo de mi empresa?
Una estructura simple funciona mejor. Empiece con las actualizaciones clave, continúe con las decisiones o cambios y termine con lo que viene a continuación.
¿Cómo pueden los equipos pequeños lograr que los boletines informativos de la empresa sean fáciles de leer?
Mantén las secciones breves y céntrate solo en lo que la gente necesita saber. Esto facilita que los equipos ocupados puedan leer la información rápidamente y mantenerse al día.