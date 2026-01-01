Générateur d'emails IA

Transformez une simple invite en un modèle d'e-mail complet avec mise en page, texte et appels à l'action inclus.

Bien plus qu'un simple rédacteur d'emails par IA

Modèles prêts à envoyer

La plupart des outils se contentent de vous fournir du texte. Hostinger Reach crée des modèles d'e-mails complets et prêts à l'envoi. Vous obtenez un e-mail entièrement formaté, avec une mise en page et une structure, vous évitant ainsi toute création.

Titres accrocheurs

Chaque e-mail est accompagné d'un objet adapté à votre objectif, ce qui vous permet de vous démarquer dans la boîte de réception.

Copie prête à la conversion

Reach utilise des structures éprouvées qui rendent votre message clair et permettent aux lecteurs d'agir facilement.

Des CTA intelligents inclus

Les boutons et les appels à l'action sont placés là où ils sont le plus susceptibles de générer des résultats.

Conception entièrement modifiable

Modifiez le texte, la marque, les images et les boutons en quelques clics seulement – pour que vos e-mails reflètent toujours votre style.
De l'idée à l'e-mail en quelques minutes

01

Décrivez votre idée

Décrivez votre e-mail en quelques phrases. Lancement, message de bienvenue, promotion : Reach peut tout générer.

02

Générer le modèle

Reach crée instantanément un e-mail complet avec mise en page, structure, texte et appels à l'action déjà en place.

03

Appropriez-vous-le

Peaufinez le contenu et les visuels, ajoutez votre marque, réorganisez les sections par glisser-déposer, puis envoyez lorsque c'est prêt !

Un outil pour chaque e-mail

Courriels de bienvenue
Bulletins d'information
Courriels promotionnels et commerciaux
lancements de produits
Courriels d'invitation à des événements
Courriels de réengagement
Courriels de recommandation

Conçu pour les entreprises en croissance

Commencez simplement

Tout est prêt. Envoyez votre premier e-mail instantanément, sans configuration ni expérience requise.

Gardez le contrôle

Modifiez chaque détail et choisissez précisément le moment où vos e-mails parviennent à votre public.

Prêt à évoluer

Pas besoin de changer d'outils dans six mois. Commencez modestement aujourd'hui et débloquez des outils puissants à mesure que votre entreprise se développe.

Intégré à Hostinger

Commencez avec Hostinger Reach et évoluez vers un écosystème complet d'outils professionnels lorsque vous serez prêt.

Gagnez des heures de temps

Au lieu de passer des heures à réfléchir au contenu de vos e-mails, ils sont rédigés pour vous, vous libérant ainsi du temps pour d'autres choses.

Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7

Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin – notre équipe est toujours prête à vous guider.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

Une tarification qui évolue avec le nombre de vos abonnés

Combien d'abonnés avez-vous ?
500
1000
2500
5000
10000
50000
-71 %
Reach 2500
Développez votre activité grâce à l'automatisation du commerce électronique et à l'IA avancée.
6,99  € /mois

Facturé annuellement

2 500 abonnés/mois
17 500 emails/mois
30 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour 83,88 € (prix d'origine : 287,88 €). Renouvellement au prix de 7,99 €/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
Segments d'audience basés sur l'IA
Objets de ligne IA intelligentes
Augmentez vos ventes grâce à l'automatisation du commerce électronique
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7
-73 %
Reach 1000
Développez votre audience grâce à l'automatisation des e-mails et aux segments d'audience.
2,99  € /mois

Facturé annuellement

1 000 abonnés/mois
7 000 emails/mois
20 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour 35,88 € (prix d'origine : 131,88 €). Renouvellement au prix de 3,99 €/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
Segments d'audience basés sur l'IA
Objets de ligne IA intelligentes
RECOMMANDÉ
-67 %
Reach 500
Créez votre première campagne d'emailing professionnelle
1,99  € /mois

Facturé annuellement

500 abonnés/mois
3 500 emails/mois
10 crédits/mois
Obtenez 12 mois pour 23,88 € (prix d'origine : 71,88 €). Renouvellement au prix de 1,99 €/mois.
Créez des e-mails de marque grâce à l'IA
Connectez-vous à votre site web
Planifiez et suivez vos campagnes par e-mail
Configurer les e-mails automatisés
Envoyez des emails sans le logo Reach
GRATUIT
Essayer gratuitement
Fonctionnalités principales pour l'envoi de campagnes e-mail ponctuelles
0,00  € /mois

Facturé annuellement

100 abonnés/mois
200 emails/mois
0 crédits/mois
Renouvellement au prix de 0,99 €/mois.
Créez, envoyez et suivez vos campagnes par e-mail
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

FAQ sur le générateur d'emails IA

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur notre outil de génération d'emails par IA.

Qu'est-ce qu'un générateur d'emails IA et pourquoi en utiliser un ?

Quels types d'e-mails puis-je créer avec Hostinger Reach ?

Puis-je modifier l'e-mail généré par l'IA ?

Ai-je besoin de compétences techniques pour utiliser le générateur d'emails IA ?

Combien coûte le générateur d'emails Reach AI ?

Comment mes données sont-elles utilisées ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

