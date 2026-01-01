n8n with AI Assistant-এ 68% পর্যন্ত ছাড়

AI অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ n8n এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।

একটি বিল্ট-ইন এআই চ্যাট সহ ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন যা আপনার অটোমেশনগুলি আপনার জন্য পরিকল্পনা করে, তৈরি করে এবং ডিবাগ করে।

তাৎক্ষণিকভাবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করুন
ফ্রি অটোমেটিক উইকলি ব্যাকআপ
AI-ম্যানেজড VPS
1,099/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
AI অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ n8n এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।

n8n with AI Assistant-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন

সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,639/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳3,289/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳6,019/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
62% ছাড়
KVM 2
2,879
1,099/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳1,639/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
68% ছাড়
KVM 4
4,789
1,509/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳3,289/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
4 vCPU কোর
16 GB RAM
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 TB ব্যান্ডউইথ
65% ছাড়
KVM 8
8,479
3,009/মাস
প্ল্যান বেছে নিন
2 বছরের জন্য ৳6,019/মাস-এ রিনিউ করা হবে। যেকোনো সময় ক্যান্সেল করুন।
8 vCPU কোর
32 GB RAM
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 TB ব্যান্ডউইথ

প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু

ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন
ডকার ম্যানেজার
Quick access to container logs
One-click updates
AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
বিশ্বজুড়ে ডেটা সেন্টার
১ বছরের জন্য ফ্রি ডোমেইন

সব প্ল্যানের পেমেন্ট অগ্রিম নেওয়া হয়। প্ল্যানের মোট মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মাসিক রেট হিসাব করা হয়।

n8n with AI Assistant দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

n8n হল একটি ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম যা একটি ভিজ্যুয়াল নোড-ভিত্তিক সম্পাদকের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন, পরিষেবা এবং API গুলিকে সংযুক্ত করে। এই স্থাপনাটি n8n-এর AI অ্যাসিস্ট্যান্ট যোগ করে, একটি চ্যাট ইন্টারফেস যা সাধারণ ভাষার অনুরোধগুলিকে কার্যকরী ওয়ার্কফ্লোতে পরিণত করে — এটি সঠিক নোডগুলি নির্বাচন করে, সেগুলিকে একসাথে সংযুক্ত করে, এক্সপ্রেশনগুলি লেখে এবং লগ পড়তে দেওয়ার পরিবর্তে একটি এক্সিকিউশন কেন ব্যর্থ হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার নিজস্ব VPS-এ n8n-এর পাশাপাশি স্থাপন করা একটি স্যান্ডবক্স পরিষেবাতে কোড চালায়, তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডের পরিবর্তে, তাই ওয়ার্কফ্লো লজিক, শংসাপত্র এবং তৈরি করা কোড আপনার অবকাঠামোতেই থাকে। এটি নেক্সোস এআই দ্বারা চালিত, যা অ্যাসিস্ট্যান্টকে একটি একক কী-এর মাধ্যমে ফ্রন্টিয়ার মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস দেয় যখন আপনি সীমাহীন ওয়ার্কফ্লো এক্সিকিউশন এবং কোনো প্রতি-টাস্ক মূল্য ছাড়াই থাকেন।

শুরু করুন
{name} দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন

n8n with AI Assistant-এর মূল ফিচারগুলো

চ্যাট-চালিত কর্মপ্রবাহ নির্মাণ

আপনি যে অটোমেশন চান তা সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করুন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার জন্য নোড, সংযোগ এবং এক্সপ্রেশনগুলি একত্রিত করবে।

স্ব-হোস্টেড কোড স্যান্ডবক্স

জেনারেট করা কোড আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ চলমান একটি বিচ্ছিন্ন স্যান্ডবক্স পরিষেবাতে কার্যকর হয়, তাই কোনো কিছুই বাহ্যিক এক্সিকিউশন প্রদানকারীর কাছে পাঠানো হয় না।

নির্দেশিত ত্রুটি ডিবাগিং

সহকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন কেন একটি এক্সিকিউশন ব্যর্থ হয়েছে এবং কাঁচা এক্সিকিউশন লগগুলি খুঁড়ে দেখার পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান সহ একটি ব্যাখ্যা পান।

Nexos AI মডেল অ্যাক্সেস

একটি নেক্সোস এআই কী অ্যাসিস্ট্যান্টকে নেতৃস্থানীয় মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস দেয়, এবং আপনি যেকোনো সময় এটি যে মডেলটি ব্যবহার করে তা পরিবর্তন করতে পারবেন।

সম্পূর্ণ n8n অটোমেশন স্যুট

স্ট্যান্ডার্ড n8n-এর সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত — শত শত ইন্টিগ্রেশন, ওয়েবহুক, শিডিউল এবং কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট নোড।

আপনার VPS-এ ডেটা থাকে

ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞা, API শংসাপত্র, এবং এক্সিকিউশন ইতিহাস একটি স্থায়ী ভলিউমে সংরক্ষণ করা হয় যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অবাধে ব্যাক আপ করতে পারেন।

কেন Hostinger-এ n8n with AI Assistant রান করবেন

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।

এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।

নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।

বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার

সুপারিশকৃত সার্ভার লোকেশন:

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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

লোডিং স্পিড বাড়াতে আপনার অডিয়েন্সের কাছাকাছি একটি সার্ভার লোকেশন বেছে নিন। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আমাদের ডেটা সেন্টার রয়েছে।
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লোকালি লঞ্চ করুন। গ্লোবালি গ্রো করুন

নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।

Omkar
Omkar

আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।

Herriman
Herriman

Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সাথে এটি রিস্ক-ফ্রি ট্রাই করুন। বিস্তারিত জানতে আমাদের রিফান্ড পলিসি দেখুন।

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