Plex Hosting

Bei der Wahl Ihres Plex-Server-Hosts sollten Sie den Preis und die Ressourcen, insbesondere den Speicherplatz, berücksichtigen.

Hostinger-Kunden erhalten erstklassige Sicherheitsmaßnahmen wie DDoS-Schutz, einen Malware-Scanner zur Erkennung und Entfernung bösartiger Dateien, eine integrierte Firewall-Konfiguration zur Verhinderung unerwünschten Datenverkehrs und automatische Backups zur Wiederherstellung von Dateien im Notfall. Sie können auch einen Snapshot machen, bevor Sie größere Änderungen vornehmen.

Was die Ressourcen betrifft, so bieten wir vier Plex VPS Hosting-Pläne an. Angefangen bei 4,99 €/Mon. bietet der KVM 1-Tarif 4 GB RAM, 50 GB NVMe-SSD-Speicher und 4 TB Bandbreite - ideal, um Ihre Musik und Videos sicher und einfach zugänglich zu machen. KVM 8, der ab 19,99 € erhältlich ist, bietet 32 GB RAM, 400 GB NVMe-SSD-Speicher und 32 TB Bandbreite, was für die Speicherung längerer Filme geeignet ist.