Bis zu 67 % auf
Plex Hosting
Zugriff und Verwaltung Ihrer Medien von überall
Kostenlose automatische wöchentliche Backups Malware-Scanner KI-Assistent
4,99 € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Wählen Sie Ihren perfekten Plex Hosting Plan
24/7 Kundendienst
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
64 % Rabatt
KVM 1
4,99 € /Mon.
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
6,49 € /Mon.
Verlängerungspreis 12,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 4
9,99 € /Mon.
Verlängerungspreis 24,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
67 % Rabatt
KVM 8
19,99 € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose .cloud-Domain für 1 Jahr
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.
Ihre Medien, Plex' Bibliothek
Plex ist eine intuitive und praktische Plattform zum Speichern Ihrer Mediendateien, sei es Musik, Filme oder persönliche Videos.Richten Sie einen Fernzugriff auf Ihren eigenen Plex-Server ein, um Ihre Filme auf jedem beliebigen Gerät anzusehen und sie mit Familie und Freunden zu teilen. Mit vollem Root-Zugriff können Sie beliebige Plugins installieren und Plex weiter anpassen.
Schnelles, sicheres und skalierbares Plex VPS-Hosting
Erweitern Sie Ihren Plex-Medienserver mit erstklassiger Sicherheit und einer leistungsorientierten VPS-Umgebung.
Hohe LeistungsfähigkeitGenießen Sie Ihre Medien in höchster Qualität, dank NVMe SSD-Speicher und AMD EPYC-Prozessoren. Sollten Sie jemals mehr Festplattenspeicher, RAM, CPUs oder andere Ressourcen benötigen, können Sie jederzeit upgraden.
Einfache EinrichtungRegistrieren Sie Ihr kostenloses Konto und installieren Sie die Plex-App mit unserer Vorlage in wenigen einfachen Klicks, ohne sich mit komplexen Serververwaltungs-Aufgaben zu beschäftigen.
Höchste SicherheitSchützen Sie Ihre Mediendateien mit unserem Malware-Scanner. Sollte etwas passieren, können Sie sich auf automatische Backups verlassen, um Ihre Dateien wiederherzustellen.
Sofortige KI-Unterstützung
Das Navigieren durch komplexe Handbücher hat ein Ende. Fragen Sie unseren KI-Assistenten nach Ihrem Betriebssystem, den Einstellungen des Plex-Medienservers, den Konfigurationen oder der Hosting-Wartung und Sie erhalten sofort eine Antwort.
Bewährtes und zuverlässiges VPS-Hosting-Unternehmen
Streamen Sie Ihre Medien - überall
Wir haben Rechenzentren in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie den nächstgelegenen Server und genießen Sie schnellere Inhalte und niedrige Latenzzeiten.
Plex Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Plex Server Hosting.