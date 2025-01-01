Plex-Hosting ist ein spezieller VPS-Service, der mit dem vorinstallierten Ubuntu 22.04 und der Plex-Medienserver-Vorlage geliefert wird. Damit können Sie von jedem Gerät aus und überall Filme und Videos ansehen und Musik hören.

Außerdem können Sie Ihren Plex-Server durch die Installation zusätzlicher Software individuell anpassen. Installieren Sie zum Beispiel Plugins, um Untertitel in verschiedenen Sprachen zu erhalten.