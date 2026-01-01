AiToEarn — це агент для контент-маркетингу на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, який допомагає творцям, індивідуальним підприємцям та брендам генерувати, планувати та розповсюджувати контент у Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest та LinkedIn з єдиного інтерфейсу.

Самостійний хостинг AiToEarn на власному VPS зберігає токени облікових записів, згенеровані медіа та аналітику публікацій під вашим контролем, усуває плату за SaaS на основі кількості користувачів і дозволяє інтегрувати власних постачальників ШІ та облікові дані Relay для OAuth без реєстрації як розробника на кожній платформі.