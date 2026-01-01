Розгорнути AiToEarn в один клік.
Агент контент-маркетингу на основі ШІ з відкритим вихідним кодом для компаній-одинаків, творців та брендів для публікації на 12+ соціальних платформах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою AiToEarn
AiToEarn — це агент для контент-маркетингу на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, який допомагає творцям, індивідуальним підприємцям та брендам генерувати, планувати та розповсюджувати контент у Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest та LinkedIn з єдиного інтерфейсу.
Самостійний хостинг AiToEarn на власному VPS зберігає токени облікових записів, згенеровані медіа та аналітику публікацій під вашим контролем, усуває плату за SaaS на основі кількості користувачів і дозволяє інтегрувати власних постачальників ШІ та облікові дані Relay для OAuth без реєстрації як розробника на кожній платформі.
Ключові характеристики AiToEarn
Мультиплатформна публікація
Публікуйте відео, статті та дописи у понад 12 мереж, зокрема Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X та LinkedIn, з одного спільного робочого процесу.
Генерація контенту за допомогою ШІ
Вбудований агент ШІ генерує текст, розширює або переписує чернетки, а також створює зображення та короткі відео, адаптовані для кожної цільової платформи.
OAuth через Relay
Підключіть кожну підтримувану платформу за допомогою єдиного ключа API через сервіс AiToEarn Relay — облікові записи розробників для кожної платформи не потрібні.
MCP і агент готові
Підтримка нативного протоколу MCP дозволяє керувати AiToEarn з Claude, Cursor та інших середовищ виконання агентів за допомогою тих самих API, які використовує веб-інтерфейс.
Самохостингове сховище
Включає вбудоване S3-сумісне об'єктне сховище, реплікаційний набір MongoDB та кеш Redis, щоб усі медіафайли, облікові записи та черги залишалися на вашому VPS.
Чому варто запускати AiToEarn у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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