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قوالب تطبيقات مالية

قم ببناء تطبيقات مالية آمنة باستخدام قوالب قابلة للتخصيص - مثالية لإدارة الميزانيات الشخصية أو إطلاق أدوات التكنولوجيا المالية لعملائك.
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الأسئلة الشائعة حول قوالب هوستينجر

قالب التطبيق هو تطبيق جاهز يمكنك تخصيصه لإنشاء أداتك أو خدمتك الخاصة بسرعة. توفر /ma/ai-builder تطبيقات Hostinger AI Builder بنية وميزات وتصميمًا جاهزًا يمكنك تعديله من خلال التفاعل مع الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية. يمكنك استخدامها كنقطة انطلاق لبناء لوحات تحكم، وأدوات داخلية، وأنظمة حجز، وتطبيقات مالية، وأدوات إنتاجية، وتطبيقات ويب أخرى.

لست بحاجة إلى خبرة في البرمجة لإنشاء تطبيق ويب. تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي بدون كتابة أكواد، مثل Hostinger AI Builder، وصف فكرتك بكلماتك الخاصة وإنشاء تطبيق ويب جاهز للعمل فورًا.

يمكن أن تكون قوالب AI Builder الجاهزة مصدر إلهام ونقطة انطلاق لتطبيقك. ما عليك سوى تخصيصها عن طريق توجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيق كامل الوظائف - دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تعرّف على المزيد في دليلنا حول كيفية إنشاء تطبيق ويب.

في الوقت الحالي، تتوفر قوالب تطبيقات الويب فقط. يمكنك إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب، بما في ذلك الأدوات الداخلية، ولوحات التحكم، وتطبيقات الأعمال، وأنظمة الحجز، ومنتجات SaaS، والتطبيقات التفاعلية.

تدعم قوالبنا المصممة مسبقًا أهدافًا وقطاعات مختلفة، مثل الأدوات المالية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وتطبيقات إدارة الوقت، بالإضافة إلى حلول أخرى للأعمال أو للاستخدام الشخصي. ونحن نعمل باستمرار على توسيع مكتبتنا بتصاميم جديدة.

توفر قوالب Hostinger AI Builder بنية جاهزة يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك. يمكنك تغيير التصميم، وتعديل الميزات، وإضافة وظائف جديدة، أو إزالة عناصر بمجرد توجيه رسالة إلى الذكاء الاصطناعي. هذا يُسهّل عليك تخصيص القالب لحالة استخدامك المحددة، سواء كنت تُنشئ لوحة تحكم، أو أداة داخلية، أو نظام حجز، أو أي نوع آخر من تطبيقات الويب.

إذا كنت تحتاج فقط إلى تعديل نص أو كود، يمكنك القيام بذلك مباشرةً دون استخدام رصيد الرسائل.

يمكنك أيضًا استخدام Hostinger AI Builder لإنشاء إصدارات جديدة من تطبيقك أو موقعك الإلكتروني، أو إجراء تغييرات أكثر تقدمًا، طالما لديك رصيد كافٍ من الرسائل. ما عليك سوى وصف التغييرات التي ترغب في إجرائها في رسالة إلى مُنشئ تطبيقات الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قبل إطلاق تطبيقك، يمكنك معاينته واختباره للتأكد من عمله كما هو متوقع. مع Hostinger Horizons، يمكنك اختبار تطبيقك في بيئة تجريبية وإصلاح المشكلات بسرعة عن طريق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإجراء التعديلات - دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد أو تصحيح الأخطاء يدويًا.

بمجرد التأكد من سلامة كل شيء، انشر تطبيقك على الإنترنت فورًا بنقرة واحدة. خدمة الاستضافة مدمجة، لذا لا داعي لإدارة أي إعدادات نشر.

لمزيد من التفاصيل، اطلع على دليل اختبار تطبيقات الويب.

باستخدام قوالب التطبيقات، يمكنك إنشاء تطبيق جاهز للعمل وإطلاقه في غضون دقائق أو ساعات، وذلك حسب مقدار التخصيص الذي تحتاجه.

يمكنك البدء بتعديل القوالب مجانًا باستخدام رصيد الرسائل المضمن. ولكن، للوصول إلى المزيد من المطالبات وإطلاق تطبيقك عبر الإنترنت، ستحتاج إلى اختيار إحدى الباقات المدفوعة. باقات AI Builder بأسعار معقولة، تبدأ من MAD ⁦64.99⁩ شهريًا، وتتيح لك تطوير التطبيقات وإطلاقها دون استثمار أولي كبير.

نعمل باستمرار على توسيع مكتبة القوالب الخاصة بنا لتوفير المزيد من الأمثلة والإلهام. مع ذلك، فإن تطبيقات الويب التي يمكنك إنشاؤها لا تقتصر على القوالب المتوفرة في المكتبة.

يمكنك استخدام منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحويل أي فكرة لتطبيق ويب تقريبًا إلى واقع ملموس. يمكنه مساعدتك في إنشاء تطبيق كامل الوظائف أو بناء نموذج أولي سريعًا. العملية بسيطة تمامًا مثل تعديل قالب جاهز - ابدأ برسالة توضيحية واستمر في تحسين تطبيقك من خلال التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

ابتكر مع هورايزونز
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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