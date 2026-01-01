قوالب تطبيقات تعليمية

قوالب تطبيقات التعليم عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد المستخدمين على التعلم والممارسة وتطوير مهارات جديدة، بدءًا من أدوات إنشاء الاختبارات وأدوات البطاقات التعليمية، وصولًا إلى تطبيقات تعلم اللغات ومنصات الدورات التدريبية. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء التطبيقات (AI Builder)، دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية، لإنشاء تطبيقاتك التعليمية وأدواتك الخاصة.