AI and creative app templates

قوالب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع هي عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد في المهام الإبداعية، بدءًا من الكتابة وإنشاء الصور وصولًا إلى التصميم وإنشاء المحتوى. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي (AI Builder)، دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية، وذلك لإنشاء مساعديك الخاصين بالذكاء الاصطناعي، وأدواتك الإبداعية، ومولداتك.