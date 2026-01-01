AI and creative app templates

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الأسئلة الشائعة حول قوالب هوستينجر

قوالب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع هي عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد في المهام الإبداعية، بدءًا من الكتابة وإنشاء الصور وصولًا إلى التصميم وإنشاء المحتوى. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي (AI Builder)، دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية، وذلك لإنشاء مساعديك الخاصين بالذكاء الاصطناعي، وأدواتك الإبداعية، ومولداتك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبداع لابتكار مساعدي كتابة مدعومين بالـ AI، ومولدات صور، وأدوات تصميم، ومنصات لصناعة المحتوى، وغيرها الكثير. وهي مثالية للمشاريع الشخصية، وكذلك لبناء وتطوير أدوات إبداعية وتقديمها لعملائك أو لجمهورك.

لا تتطلب هذه القوالب أي مهارات برمجية. فمع منصة Hostinger Horizons، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة عبر وصف التعديلات التي تريدها، ليتولى الذكاء الاصطناعي توليد تطبيق الويب الخاص بك وتحديثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب جاهز للعمل في غضون دقائق وتطويره خلال ساعات، وذلك حسب حجم التخصيص الذي ترغب فيه. يوفر لك القالب الهيكل الأولي، بينما يساعدك الذكاء الاصطناعي في توليد الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. يستخدم العديد من المطورين قوالب AI Builder لإنشاء أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يقدمونها لعملائهم أو ينشرونها لجمهورهم. بمجرد إطلاق تطبيقك، يمكنك فرض رسوم مقابل الوصول إليه، أو تقديمه كخدمة، أو دمجه في مشروع تجاري قائم.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

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