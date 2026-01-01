Calculator and converter app templates

قوالب تطبيقات الحاسبة والتحويل هي عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تُجري العمليات الحسابية والتحويلات والتقديرات بناءً على مدخلات المستخدم - بدءًا من حاسبات الرهن العقاري وأدوات مؤشر كتلة الجسم وصولًا إلى محولات الوحدات ودرجات الحرارة. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية - لإنشاء أدوات الحاسبة والتحويل الخاصة بك.