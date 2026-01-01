Calculator and converter app templates

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الأسئلة الشائعة حول قوالب هوستينجر

قوالب تطبيقات الحاسبة والتحويل هي عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تُجري العمليات الحسابية والتحويلات والتقديرات بناءً على مدخلات المستخدم - بدءًا من حاسبات الرهن العقاري وأدوات مؤشر كتلة الجسم وصولًا إلى محولات الوحدات ودرجات الحرارة. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي - دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية - لإنشاء أدوات الحاسبة والتحويل الخاصة بك.

يمكن استخدام قوالب تطبيقات الحساب والتحويل لبناء حاسبات قروض عقارية، متتبعات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، عدادات السعرات الحرارية، حاسبات هامش الربح، أدوات تقدير الأسعار، محولات الوحدات، محولات درجات الحرارة، وغيرها الكثير. وهي مثالية للاستخدام الشخصي، وكذلك لدمج أدوات مفيدة داخل موقعك الإلكتروني أو تطويرها لصالح عملائك.

لا تتطلب هذه القوالب أي مهارات برمجية. فمع منصة Hostinger Horizons، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة عبر وصف التعديلات التي تريدها، ليتولى الذكاء الاصطناعي توليد تطبيق الويب الخاص بك وتحديثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب جاهز للعمل في غضون دقائق وتطويره خلال ساعات، وذلك حسب حجم التخصيص الذي ترغب فيه. يوفر لك القالب الهيكل الأولي، بينما يساعدك الذكاء الاصطناعي في توليد الميزات وتعديل الواجهة.

نعم. تُعدّ أدوات الحساب والتحويل من أكثر الطرق فعاليةً لزيادة التفاعل على موقع ويب قائم، فهي تُعطي الزوار سببًا للبقاء لفترة أطول والعودة. مع أداة Hostinger AI Builder، يمكنك إنشاء أداة حساب خاصة بك وتضمينها دون الحاجة إلى دفع تكاليف حلول خارجية.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

ابتكر مع هورايزونز
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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