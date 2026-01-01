Entertainment app templates

قوالب تطبيقات الترفيه عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات ترفيهية وتفاعلية وممتعة للمستخدمين، بدءًا من الاختبارات وألعاب المعلومات العامة وصولًا إلى التجارب واسعة الانتشار وأدوات سرد القصص التفاعلية. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء التطبيقات (AI Builder)، دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية، لإنشاء تطبيقاتك الترفيهية الخاصة.