Generator app templates

قوالب تطبيقات المولدات هي تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تُنتج محتوى أو أفكارًا أو مخرجات بناءً على مدخلات المستخدم - بدءًا من مولدات الأسماء وكتاب السير الذاتية وصولًا إلى أدوات توليد الأفكار ومنشئي المحتوى. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة AI Builder - دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية - لإنشاء أدوات المولدات الخاصة بك.