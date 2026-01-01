CRM app templates

تُعد نماذج تطبيقات إدارة علاقات الزبناء (CRM) بمثابة واجهات وتخطيطات جاهزة لتطبيقات الويب، تم تصميمها لتطوير أدوات تساعد على تدبير العلاقات مع الزبناء، وتتبع الآفاق الواعدة، وتنظيم الأنشطة التجارية – بدءاً من تدبير جهات الاتصال وتتبع الصفقات، وصولاً إلى بوابات الزبناء ولوحات القيادة الخاصة بالمبيعات. وتوفر هذه النماذج هيكلاً أولياً يمكن تخصيصه بالكامل ليلبي حاجيات مقاولتك، مما يتيح لك إنشاء حل الـ CRM الخاص بك دون الحاجة إلى برمجة أو إعدادات تقنية معقدة.