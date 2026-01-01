CRM app templates

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Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

الأسئلة الشائعة حول قوالب هوستينجر

تُعد نماذج تطبيقات إدارة علاقات الزبناء (CRM) بمثابة واجهات وتخطيطات جاهزة لتطبيقات الويب، تم تصميمها لتطوير أدوات تساعد على تدبير العلاقات مع الزبناء، وتتبع الآفاق الواعدة، وتنظيم الأنشطة التجارية – بدءاً من تدبير جهات الاتصال وتتبع الصفقات، وصولاً إلى بوابات الزبناء ولوحات القيادة الخاصة بالمبيعات. وتوفر هذه النماذج هيكلاً أولياً يمكن تخصيصه بالكامل ليلبي حاجيات مقاولتك، مما يتيح لك إنشاء حل الـ CRM الخاص بك دون الحاجة إلى برمجة أو إعدادات تقنية معقدة.

يمكن استخدام نماذج الـ CRM لإنشاء أدوات تدبير جهات الاتصال، وتتبع الآفاق الواعدة، وتدبير مسارات البيع، وبوابات الزبناء، ولوحات قيادة الصفقات، وأدوات التذكير بالمتابعة، والمزيد غيرها. وهي مثالية لتدبير علاقاتك مع زبنائك الخاصين، وكذلك لتطوير وتقديم حلول CRM متكاملة كخدمة لزبنائك.

لا تتطلب هذه القوالب أي مهارات برمجية. فمع منصة Hostinger Horizons، يمكنك تخصيص القوالب ببساطة عبر وصف التعديلات التي تريدها، ليتولى الذكاء الاصطناعي توليد تطبيق الويب الخاص بك وتحديثه بناءً على أوامرك.

يمكنك إنشاء تطبيق ويب جاهز للعمل في غضون دقائق معدودة، وتحسينه خلال ساعات قليلة بناءً على مستوى التخصيص الذي ترغب فيه. يوفر لك النموذج الهيكل الأولي، بينما يساعدك الذكاء الاصطناعي على توليد الميزات وتعديل الواجهة بكل مرونة.

نعم، فأدوات تدبير علاقات الزبناء (CRM) تشهد طلباً كبيراً من طرف المقاولات الصغرى والمستقلين الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لتدبير زبنائهم. أنشئ نظام الـ CRM الخاص بك وتوقف عن دفع اشتراكات مكلفة للمنصات الأخرى – أو اذهب إلى أبعد من ذلك وعمّم تطبيق الـ CRM المخصص لك كخدمة مدفوعة لزبنائك، لتضيف بذلك مصدر دخل جديد ومربح لأعمالك.

ألا تجد القالب الذي تحتاجه؟

ابتكر مع هورايزونز
قم بإنشاء مواقع وتطبيقات تعمل بكامل طاقتها بمجرد الدردشة مع الذكاء الاصطناعي.

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