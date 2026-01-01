قوالب تطبيقات اللياقة البدنية والرياضة هي تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد المستخدمين على التدريب، وتتبع التقدم، وتحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية - بدءًا من مخططات التمارين الرياضية وأجهزة تتبع النشاط، وصولًا إلى أدوات التدريب وأدلة التغذية. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص بالكامل لتلبية احتياجاتك، مما يتيح لك إنشاء أدوات اللياقة البدنية والرياضة الخاصة بك دون الحاجة إلى البرمجة أو الإعدادات التقنية.