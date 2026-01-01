Marketing app templates

قوالب تطبيقات التسويق عبارة عن تصميمات جاهزة لتطبيقات الويب، مصممة لإنشاء أدوات تساعد في تخطيط وإنشاء وإدارة الأنشطة التسويقية، بدءًا من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي وتقاويم المحتوى، وصولًا إلى أدوات إنشاء روابط UTM ومولدات منشورات المدونات. توفر هذه القوالب بنية أساسية قابلة للتخصيص، مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أداة إنشاء المحتوى، دون الحاجة إلى حسابات خارجية أو إعدادات تقنية، لإنشاء أدواتك التسويقية الخاصة.