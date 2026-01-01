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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Cognee

Cognee Ã¨ un motore di memoria AI open-source che sostituisce le fragili pipeline RAG con un vero e proprio layer semantico. Ingerisce documenti, conversazioni, immagini, audio e record di database, utilizza il LLM scelto per estrarre entitÃ  e relazioni e li memorizza come un knowledge graph collegato accanto a integrazioni vettoriali, in modo che gli agenti rispondano alle domande da fatti collegati anzichÃ© blocchi di testo isolati.

Una singola chiamata API gestisce l'ingestione e la ricerca restituisce risultati sensibili ai grafi che le applicazioni e i framework degli agenti possono consumare direttamente. Eseguendo Cognee sul proprio VPS vengono mantenuti i documenti proprietari, gli incorporamenti e il grafico risultante sull'infrastruttura che si controlla, con PostgreSQL che contiene metadati relazionali e volumi persistenti che contengono i vettori e i grafi.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Cognee

Memoria del grafo della conoscenza

Cognee estrae entitÃ  e relazioni dai tuoi dati e li memorizza come un grafico interrogabile invece di blocchi di testo piatto.

Ingerire qualsiasi fonte

Carica documenti, conversazioni, immagini, audio e record di database attraverso un'API e lascia che Cognee li normalizzi in memoria.

Ricerca Graph-aware

Interroga in linguaggio naturale e ottieni risposte fondate su fatti connessi, che riducono in modo misurabile le allucinazioni nelle risposte degli agenti.

Porta il tuo LLM

Punta Cognee su OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq o un endpoint Ollama locale modificando un'impostazione di un singolo modello.

API REST per agenti

La memoria viene esposta su un'API REST autenticata, in modo che le applicazioni e i framework agente possano leggerla e scriverla su HTTPS.

Privato per definizione

I file, le incorporazioni e il grafico rimangono nei volumi Docker sul VPS anzichÃ© in un servizio di memoria di terze parti.

PerchÃ© eseguire Cognee su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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