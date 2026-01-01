Distribuire Cognee in un clic di installazione.
Motore di memoria AI auto-ospitato che trasforma i tuoi dati in un grafo di conoscenza interrogabile per agenti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Cognee
Cognee Ã¨ un motore di memoria AI open-source che sostituisce le fragili pipeline RAG con un vero e proprio layer semantico. Ingerisce documenti, conversazioni, immagini, audio e record di database, utilizza il LLM scelto per estrarre entitÃ e relazioni e li memorizza come un knowledge graph collegato accanto a integrazioni vettoriali, in modo che gli agenti rispondano alle domande da fatti collegati anzichÃ© blocchi di testo isolati.
Una singola chiamata API gestisce l'ingestione e la ricerca restituisce risultati sensibili ai grafi che le applicazioni e i framework degli agenti possono consumare direttamente. Eseguendo Cognee sul proprio VPS vengono mantenuti i documenti proprietari, gli incorporamenti e il grafico risultante sull'infrastruttura che si controlla, con PostgreSQL che contiene metadati relazionali e volumi persistenti che contengono i vettori e i grafi.
FunzionalitÃ principali di Cognee
Memoria del grafo della conoscenza
Cognee estrae entitÃ e relazioni dai tuoi dati e li memorizza come un grafico interrogabile invece di blocchi di testo piatto.
Ingerire qualsiasi fonte
Carica documenti, conversazioni, immagini, audio e record di database attraverso un'API e lascia che Cognee li normalizzi in memoria.
Ricerca Graph-aware
Interroga in linguaggio naturale e ottieni risposte fondate su fatti connessi, che riducono in modo misurabile le allucinazioni nelle risposte degli agenti.
Porta il tuo LLM
Punta Cognee su OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq o un endpoint Ollama locale modificando un'impostazione di un singolo modello.
API REST per agenti
La memoria viene esposta su un'API REST autenticata, in modo che le applicazioni e i framework agente possano leggerla e scriverla su HTTPS.
Privato per definizione
I file, le incorporazioni e il grafico rimangono nei volumi Docker sul VPS anzichÃ© in un servizio di memoria di terze parti.
PerchÃ© eseguire Cognee su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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