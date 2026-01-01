Cognee Ã¨ un motore di memoria AI open-source che sostituisce le fragili pipeline RAG con un vero e proprio layer semantico. Ingerisce documenti, conversazioni, immagini, audio e record di database, utilizza il LLM scelto per estrarre entitÃ e relazioni e li memorizza come un knowledge graph collegato accanto a integrazioni vettoriali, in modo che gli agenti rispondano alle domande da fatti collegati anzichÃ© blocchi di testo isolati.

Una singola chiamata API gestisce l'ingestione e la ricerca restituisce risultati sensibili ai grafi che le applicazioni e i framework degli agenti possono consumare direttamente. Eseguendo Cognee sul proprio VPS vengono mantenuti i documenti proprietari, gli incorporamenti e il grafico risultante sull'infrastruttura che si controlla, con PostgreSQL che contiene metadati relazionali e volumi persistenti che contengono i vettori e i grafi.