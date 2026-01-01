Generatore di email AI

Trasforma un semplice messaggio in un modello di email completo, con layout, testo e CTA inclusi.

Più di un semplice scrittore di email con intelligenza artificiale

Modelli pronti per l'invio

La maggior parte degli strumenti fornisce solo testo. Hostinger Reach crea modelli di email completi e pronti per l'invio. Riceverai un'email completamente formattata, con layout e struttura, così non dovrai occuparti di nulla.

Righe dell'oggetto accattivanti

Ogni email ha un oggetto personalizzato in base al tuo obiettivo, così potrai distinguerti nella posta in arrivo.

Copia pronta per la conversione

Reach utilizza strutture comprovate che rendono il tuo messaggio chiaro e semplice per i lettori da seguire.

CTA intelligenti inclusi

I pulsanti e le CTA vengono posizionati dove è più probabile che generino risultati.

Design completamente modificabile

Modifica testo, branding, immagini e pulsanti in pochi clic, così le tue email saranno sempre in linea con il tuo stile.
Dall'idea all'e-mail in pochi minuti

01

Descrivi la tua idea

Descrivi la tua email in poche frasi. Un lancio, un messaggio di benvenuto, una vendita: Reach può generare tutto questo.

02

Genera il modello

Reach crea all'istante un'e-mail completa con layout, struttura, testo e inviti all'azione già pronti.

03

Rendilo tuo

Ottimizza i contenuti e gli elementi visivi, aggiungi il tuo marchio, riorganizza le sezioni trascinandole e rilasciandole, quindi invia quando sei pronto!

Uno strumento per ogni email

Email di benvenuto
Newsletter
Email promozionali e di vendita
Lanci di prodotti
Email di invito agli eventi
Email di riattivazione
Email di riferimento

Progettato per le aziende in crescita

Inizia in modo semplice

Tutto è pronto. Invia la tua prima email all'istante, senza bisogno di alcuna configurazione o esperienza.

Mantieni il controllo

Modifica ogni dettaglio e scegli esattamente quando le tue email raggiungeranno il tuo pubblico.

Pronto per la scalabilità

Non c'è bisogno di cambiare strumento in sei mesi. Inizia in piccolo oggi e scopri strumenti potenti man mano che la tua attività decolla.

Integrato in Hostinger

Inizia con Hostinger Reach e trasformalo in un ecosistema completo di strumenti aziendali quando sarai pronto.

Risparmia ore di tempo

Invece di passare ore a pensare a cosa dovrebbero contenere le e-mail, queste sono fatte apposta per te, liberandoti tempo per altre cose.

Supporto esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Ricevi assistenza ogni volta che ne hai bisogno: il nostro team è sempre pronto a guidarti.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, raccolgo lead, li segmento e li invio senza dover usare più strumenti. Tutto in un unico posto.

Leonardo Amoyr

Imprenditore e creatore di contenuti

Kim Keogh Creates

La portata ha un potenziale reale. Posso inviare newsletter e creare un club privato di persone realmente interessate alla mia arte: è molto più personale dei social media.

Kim Keogh Creates

Illustratore / Creativo a tutto tondo | keoghcreates.com

Prezzi che si adattano ai tuoi abbonati

Quanti abbonati hai?
500
1000
2500
5000
10000
50000
71% DI SCONTO
Reach 2500
Scala con automazioni e-commerce e AI avanzata
6,99  € /mese

Fatturato annualmente

2 500 iscritti/mese
17 500 email/mese
30 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 83,88 € (prezzo normale 287,88 €). Rinnova a 7,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
Segmenti di pubblico basati sull'AI
Oggetti smart basati sull'AI
Aumenta le vendite con le automazioni dell'e-commerce
Assistenza clienti prioritaria 24/7
73% DI SCONTO
Reach 1000
Cresci con automazioni email e segmenti di pubblico
2,99  € /mese

Fatturato annualmente

1 000 iscritti/mese
7 000 email/mese
20 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 35,88 € (prezzo normale 131,88 €). Rinnova a 3,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
Segmenti di pubblico basati sull'AI
Oggetti smart basati sull'AI
CONSIGLIATO
67% DI SCONTO
Reach 500
Crea la tua prima campagna email professionale
1,99  € /mese

Fatturato annualmente

500 iscritti/mese
3 500 email/mese
10 crediti/mese
Ottieni 12 mesi per 23,88 € (prezzo normale 71,88 €). Rinnova a 1,99 €/mese.
Crea email personalizzate con l'AI
Connettiti al tuo sito web
Pianifica e monitora le campagne email
Imposta email automatiche
Invia email senza il logo Reach
GRATIS
Provalo gratuitamente
Funzionalità principali per inviare campagne email una tantum
0,00  € /mese

Fatturato annualmente

+3 mensilità gratis

100 iscritti/mese
200 email/mese
0 crediti/mese
Si rinnova a 0,99 €/mese.
Crea, invia e monitora le tue campagne email
Domande frequenti sul generatore di email AI

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro strumento di generazione di email basato sull'intelligenza artificiale.

Cos'è un generatore di email basato sull'intelligenza artificiale e perché utilizzarne uno?

Quali tipi di email posso creare con Hostinger Reach?

Posso modificare l'email generata dall'intelligenza artificiale?

Sono necessarie competenze tecniche per utilizzare il generatore di email AI?

Quanto costa il generatore di email Reach AI?

Come vengono utilizzati i miei dati?

