从您的人工智能支持代理 Hostinger Agent 获得即时帮助

Hostinger Agent 每天处理超过 45k 的聊天 — — 管理服务、撰写博客文章和迁移网站 — — 全部通过简单的对话完成。
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您的捷径

霍斯汀格代理与您跨越所有霍斯汀格产品，甚至在您的手机上 – 只需告诉它您需要什么。

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迁移网站
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管理网站、数据库和工具
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为什么霍斯廷格代理是一个游戏规则改变者

500多项操作，更多操作即将加入

Hostinger Agent 执行超过 500 个管理员级别的操作，包括网站迁移、备份和服务器运行状况检查。
Hostinger Agent 处理整个 Hostinger 85% 的支持交互，平均客户满意度得分为 77%。
Hostinger Agent 平均只需 9 秒即可回答问题，完成约 800 名专家的工作。
霍斯廷格代理商今年将为我们节省1400多万欧元，使我们能够继续以市场上一些最低的价格提供优质服务。

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在您熟悉的应用中，获得套餐、设置和故障排除方面的帮助。
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加入数百万满意客户的行列

Hostinger Agent 很快理解了我的顾虑，并提供了清晰、逐步的指导，从而毫无困惑地解决了我的问题。

Anas Rk

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Hostinger Agent，他们的人工智能支持，非常棒。我其实更喜欢它，而不是跟人说话，因为我觉得不急。

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

他们的人工智能助手Hostinger Agent非常有帮助，而不是把我引荐到无尽的帮助文档，它实际上在我的账户里做事情，就像有一个初级系统管理员随叫随到。

Philip

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只要告诉霍斯廷格代理，并认为它完成

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Hostinger Agent常见问题解答

查找有关我们的人工智能客户支持代理 Hostinger Agent 的常见问题解答。

Hostinger Agent 是 Hostinger 的 AI 支持代理 – 通过简单的聊天管理您的网站和服务。它执行 500 多个管理员级别的操作，从迁移网站和创建备份到管理 DNS 记录和检查服务器运行状况。了解有关 Hostinger Agent 的更多信息

Hostinger Agent 跨整个 Hostinger 生态系统工作 — — 网页寄存、WordPress、VPS、网站构建器、Hostinger AI Builder、Hostinger Mail、域和支付。无论您管理什么，Hostinger Agent 都能为您提供帮助。

两者兼而有之 – 但 Hostinger Agent 与众不同之处在于它采取行动。Hostinger Agent 不是将您指向帮助文档，而是直接在您的帐户中连接域、更新 DNS 设置、安装插件等。

是的。无论您在哪里访问 Hostinger — — 包括手机甚至 WhatsApp — — 都可以使用 Hostinger Agent,因此无论您在哪里工作，即时帮助始终是一个消息。

Hostinger Agent 可独立处理 85% 的支持交互。对于超出其范围的任何事务，它都会将您与人工专家连接起来，这样您就永远不会没有问题解决。

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