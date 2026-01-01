一键安装部署 Openship。
开源的、可自托管的部署平台，内置 CI/CD，可将任何堆栈部署到您自己的服务器。
为 Openship 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Openship 的主要功能
内置 CI/CD
推送部署，带有预览环境、预演和生产流程，以及一键回滚——无需编写流水线文件。
任何技术栈，任何服务器
将 Node、Python、Go、Rust、PHP、Ruby、Java、.NET、Docker 或 monorepos 部署到任何 VPS、专用服务器或家庭实验室。
全托管后端
从单一控制平面部署 Postgres、MySQL、MongoDB 和 Redis，以及工作器、WebSockets 和对象存储。
域名和 SSL
自动HTTPS证书、通配符支持和无限域名，每次部署均可自动续订。
三种工作方式
通过功能齐全的桌面应用程序、团队网络仪表板或由 REST API 提供支持的可编写脚本的命令行界面来推动部署。
容器可移植性
一切都以标准 Docker 容器的形式运行，因此您可以在提供商之间或在自托管硬件上自由移动工作负载。
为什么要在 Hostinger 上运行 Openship
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。