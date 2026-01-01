Openship 是一个开源的、可自托管的部署平台，它能将任何服务器变成您自己的平台即服务。将其指向一个 Git 仓库，它就会检测堆栈、构建容器、配置数据库、域名和 TLS，并交付结果——无需维护管道文件或 YAML。内置了推送到部署、预览环境、暂存和生产流程以及一键回滚功能。

自托管 Openship 可将您的构建管道、应用程序数据和基础设施完全保留在您控制的机器上，没有按席位计费或供应商锁定。您可以通过 Web 控制台、桌面应用程序、CLI 或 REST API 管理所有内容，并随时在不同提供商之间移动标准 Docker 容器。