ExcaliDash 是 Excalidraw 的一个自托管管理层，它将分散的绘图集合转化为一个有组织、可搜索的工作区。您无需处理单个 .excalidraw 文件，而是获得一个中央仪表板，其中草图存储在集合中，每次更改都记录在版本历史中，并且可以通过范围链接共享图表。它将完整的 Excalidraw 编辑器与轻量级后端捆绑在一起，因此绘图、保存和组织都在一个私有实例中进行。

在您自己的 VPS 上运行 ExcaliDash 可以将每个图表、架构草图和头脑风暴板完全保留在您的基础设施内。没有按席位收费，也没有第三方访问您的数据，同时可选的多用户账户和 OIDC 单点登录让团队可以在您的控制下安全协作。