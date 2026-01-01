部署 ExcaliDash 一键安装。
自托管仪表板，用于组织、管理和协作处理您的 Excalidraw 图纸，并具有版本历史记录和安全链接共享功能。
为 ExcaliDash 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ExcaliDash 构建什么
ExcaliDash 是 Excalidraw 的一个自托管管理层，它将分散的绘图集合转化为一个有组织、可搜索的工作区。您无需处理单个 .excalidraw 文件，而是获得一个中央仪表板，其中草图存储在集合中，每次更改都记录在版本历史中，并且可以通过范围链接共享图表。它将完整的 Excalidraw 编辑器与轻量级后端捆绑在一起，因此绘图、保存和组织都在一个私有实例中进行。
在您自己的 VPS 上运行 ExcaliDash 可以将每个图表、架构草图和头脑风暴板完全保留在您的基础设施内。没有按席位收费，也没有第三方访问您的数据，同时可选的多用户账户和 OIDC 单点登录让团队可以在您的控制下安全协作。
ExcaliDash 的主要功能
集中式绘图控制面板
将您所有的 Excalidraw 草图整理到带有缩略图和搜索功能的集合中，这样图表就很容易找到，而不是散落在零散的文件中。
版本历史记录
每次编辑都会自动生成快照，让您能够查看之前的状态，并在出现错误时恢复到任何绘图的早期版本。
限定链接共享
通过访问控制链接分享单个图纸，授予协作者或利益相关者查看或编辑权限，而不会暴露您的整个工作区。
实时协作
多人可以通过WebSockets在同一个画布上协同工作，这使得分布式团队的实时头脑风暴和设计会议变得顺畅。
灵活认证
在单用户模式下运行，或启用支持 OIDC 单点登录的多用户账户，既适合个人使用，也适合大型团队。
为什么要在 Hostinger 上运行 ExcaliDash
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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