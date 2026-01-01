一键安装部署 Decidim。
开源参与式民主平台，用于公民咨询、参与式预算和协作决策。
为 Decidim 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Decidim 的主要功能
参与式预算
开展多阶段预算协商，公民可以提议、支持并投票决定公共资金的分配方式，并内置投票规则和结果公布功能。
公民大会
组织协商流程，包括提案、辩论、会议和责任追踪，确保每位公民的贡献都能从想法到结果进行追溯。
多租户设计
在单个Decidim实例上托管多个独立的参与空间——城市、部门或组织——内容和管理员相互隔离。
可审计的决策
每一项提案、投票和修正案都记录在一个透明的时间轴中，公民、记者和监督机构可以随时查阅。
开放标准集成
SAML 和 OAuth 单点登录、REST 和 GraphQL API 以及 ActivityPub 支持，让 Decidim 能够接入现有的公民身份系统和更广阔的联邦宇宙。
支持60多种语言本地化
船舶已翻译，供世界各国政府和基层组织使用，并内置工具，用于翻译每个参与空间内的内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 Decidim
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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