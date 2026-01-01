一键部署 Bitwarden。
官方自托管的 Bitwarden 密码管理器服务器，搭配专用的 MariaDB 数据库服务。
为 Bitwarden 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Bitwarden 构建什么
Bitwarden 是由 Bitwarden Inc. 构建和维护的官方密码管理器服务器。此模板部署了 Bitwarden lite（供应商的单容器分发版）以及一个专用的 MariaDB 数据库。与 Bitwarden API 的社区重新实现不同，它运行的是 Bitwarden 交付给其客户的相同服务器代码，因此保管库行为、加密和更新频率都直接来自供应商。
在您自己的 VPS 上自托管可将每个保管库项目、附件和文件保存在您控制的基础设施中，同时您的设备可以继续使用官方的 Bitwarden 浏览器扩展、桌面应用程序、移动应用程序和 CLI。Traefik 使用自动 Let's Encrypt 证书作为容器的前端，满足 Bitwarden 客户端强制执行的 HTTPS 要求。Bitwarden 推荐 lite 版本用于个人使用和家庭实验室。
Bitwarden 的主要功能
官方 Bitwarden 服务器
运行由 Bitwarden Inc. 构建和维护的服务器代码，因此安全修复和发布直接来自供应商。
官方客户端兼容性
浏览器扩展、桌面应用程序、移动应用程序以及 Bitwarden CLI 无需任何修改即可连接到您自己的服务器。
端到端加密保管库
您的设备上的项目在零知识模型下进行加密，因此服务器永远无法看到您的主密码。
组织和共享
通过组织和集合与家人或同事共享凭据，并进行按用户访问控制。
可选企业服务
SSO、SCIM 配置和事件日志记录内置于镜像中，并且可以在许可证要求时启用。
为什么要在 Hostinger 上运行 Bitwarden
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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