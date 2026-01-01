Bitwarden 是由 Bitwarden Inc. 构建和维护的官方密码管理器服务器。此模板部署了 Bitwarden lite（供应商的单容器分发版）以及一个专用的 MariaDB 数据库。与 Bitwarden API 的社区重新实现不同，它运行的是 Bitwarden 交付给其客户的相同服务器代码，因此保管库行为、加密和更新频率都直接来自供应商。

在您自己的 VPS 上自托管可将每个保管库项目、附件和文件保存在您控制的基础设施中，同时您的设备可以继续使用官方的 Bitwarden 浏览器扩展、桌面应用程序、移动应用程序和 CLI。Traefik 使用自动 Let's Encrypt 证书作为容器的前端，满足 Bitwarden 客户端强制执行的 HTTPS 要求。Bitwarden 推荐 lite 版本用于个人使用和家庭实验室。