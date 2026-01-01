Fleetbase هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الخدمات اللوجستية والنقل، تحوّل عملية نشر واحدة إلى نظام تشغيل خلفي متكامل - إدارة الطلبات، وتوزيع السائقين، وتخطيط المسارات، وتتبع المركبات مباشرةً، وإشعارات العملاء. تتيح بنيتها المعيارية، المبنية على ملحقات قابلة للتثبيت مثل Fleet-Ops وStorefront وPallet، للفرق إدارة عمليات التوصيل، والخدمات عند الطلب، والتخزين، وخدمات الصيانة الميدانية على طبقة واحدة مشتركة للهوية والأذونات وواجهة برمجة التطبيقات (API).

يضمن استضافة Fleetbase ذاتيًا على خادم VPS خاص بك الحفاظ على عناوين العملاء ومواقع السائقين وسجل الطلبات داخل بنية تحتية تتحكم بها، وتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو الأساطيل، كما يمنح المطورين وصولاً مباشرًا إلى واجهة برمجة تطبيقات REST وأحداث المقابس وخطافات الويب اللازمة لإنشاء تطبيقات مخصصة للسائقين أو العملاء.