Templates de sites para terapeutas e profissionais de saúde mental
Perguntas frequentes (FAQ) sobre templates de sites
O que é um template de site?
Um template ou tema de site é um layout pronto que já inclui estrutura, elementos de design e conteúdo de exemplo, servindo como base para seu site. Ele permite que você personalize textos, imagens, cores e funcionalidades, criando um site completo de forma rápida e prática.
Os templates da Hostinger normalmente oferecem:
- Layouts de páginas prontos (página inicial, sobre nós, informações de contato, etc.)
- Elementos de design, como fontes, cores e seções
- Navegação estruturada
- Design responsivo para computadores e dispositivos móveis
Com um template, não é necessário programar do zero – basta escolher o modelo que combina com seu projeto e adaptá-lo à sua marca.
Quais tipos de templates de sites a Hostinger oferece?
Os templates da Hostinger são projetados para uma variedade de finalidades e setores. Os designs vão desde layouts limpos e minimalistas até opções vibrantes e ousadas, dependendo do nicho.
Entre as categorias mais populares estão loja virtual, portfólio, negócios, currículos, blogs, marketing e moda. Para quem já tem uma visão específica, há também templates em branco prontos para personalização.
Como faço para escolher um template?
Pense primeiro no que você quer alcançar com seu site. Seus objetivos vão definir o tipo de site ideal. Por exemplo:
- Template de site institucional para empresas
- Template de portfólio para exibir seus trabalhos
- Template de loja virtual para vender produtos online
Depois de escolher o tipo de site, leve em conta:
- Funcionalidades essenciais. Lojas virtuais exigem páginas de produtos e finalização de compra, enquanto blogs e portfólios são ideais para contar histórias e mostrar fotos.
- Estilo e layout. Selecione um design que valorize seu conteúdo — minimalista para portfólios ou mais dinâmico para empresas.
- Identidade visual. O template deve combinar com a sua marca, facilitando a personalização para refletir seu estilo.
O que faz um template de site ser o ideal?
Não existe uma regra única, mas bons templates de sites devem ser responsivos, construídos em HTML5 e alinhados às tendências modernas de design.
Um template de qualidade também deve ser flexível. Por exemplo, um site de página única pode ser expandido para uma loja virtual adicionando recursos de e-commerce e novas páginas.
Como faço para criar um site usando um template?
Escolha o design de site que mais combina com você — e visualize-o antes de começar a editar.
A Hostinger oferece dois tipos de templates – o Criador de Sites da Hostinger e a Horizons. Ambos são compatíveis com dispositivos móveis, otimizados para SEO e simples de personalizar e lançar. A diferença está no modo de edição.
Os templates do Criador de Sites da Hostinger permitem arrastar e soltar elementos, alterar cores, fontes, imagens e textos manualmente. Ferramentas de IA, como o Escritor com IA, tornam o processo ainda mais rápido.
Já os templates da Horizons usam vibe coding: basta descrever as alterações em texto para o agente de IA, que aplicará as mudanças automaticamente, incluindo textos, imagens, fontes e cores.
Ambos os métodos são ideais para iniciantes e permitem atualizar seu site rapidamente. Escolha o template que mais combina com seu estilo.
Quando estiver satisfeito, clique em Publicar e seu site entrará no ar na hora.
Os templates de sites da Hostinger são grátis?
Comece seu projeto gratuitamente com qualquer template da Hostinger, sem cartão de crédito. Para publicar, basta fazer um upgrade para um plano pago.
Os preços variam conforme o template: R$ 10,99/mês para templates do Criador de Sites (arrastar e soltar) ou R$ 36,99/mês para templates da Horizons.
Todos os planos incluem hospedagem e domínio personalizado, eliminando custos adicionais ou a necessidade de serviços externos.
Posso adicionar mais páginas ao meu template?
Com certeza! Pense nos templates de site como exemplos criativos de como um site pode ficar. Você pode personalizá-los livremente e adicionar novas páginas ou seções sempre que precisar enquanto edita seu projeto.
Preciso ter conhecimentos em programação para usar um template?
Não é necessário saber programar. Os templates da Hostinger são feitos para edição simples: você pode ajustar layouts, textos, imagens e outros elementos – crie um site profissional mesmo sem experiência técnica.
Os templates de sites da Hostinger são otimizados para SEO?
Sim! Todos os templates da Hostinger são pensados para SEO. Isso significa que, independentemente de você criar uma landing page, portfólio ou loja virtual, seu site contará com velocidade de carregamento rápida, estrutura organizada e recursos de SEO prontos para usar.
Os templates de sites são compatíveis com dispositivos móveis?
Todos os templates da Hostinger são 100% responsivos. Assim, seu site ficará impecável em qualquer dispositivo, oferecendo a melhor experiência para todos os visitantes.
Posso fazer alterações no meu site depois de publicá-lo?
Com certeza! Manter seu site atualizado é essencial. Você pode adicionar novas páginas, atualizar conteúdos ou incluir funcionalidades conforme seu projeto evolui — seja alterando contatos ou expandindo para uma loja virtual completa. Quando precisar, acesse seu projeto, faça as alterações e publique novamente.
Posso alterar o código do meu site?
Dependendo do editor que você usa, o nível de acesso ao código do seu site pode variar.
Com o Hostinger Website Builder, você não pode editar diretamente o código-fonte de um site baseado em modelo, mas você pode ajustar fragmentos de código personalizado às suas páginas. Isso permite que você estenda seu site com funcionalidades adicionais, como widgets, infográficos, mapas interativos, formulários, animações e muito mais.
Com o Hostinger AI Builder, você tem acesso total ao código do seu projeto, dando-lhe maior flexibilidade e tornando-o uma boa opção para usuários mais avançados que desejam personalização mais profunda.