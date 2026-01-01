Escolha o design de site que mais combina com você — e visualize-o antes de começar a editar.

A Hostinger oferece dois tipos de templates – o Criador de Sites da Hostinger e a Horizons. Ambos são compatíveis com dispositivos móveis, otimizados para SEO e simples de personalizar e lançar. A diferença está no modo de edição.

Os templates do Criador de Sites da Hostinger permitem arrastar e soltar elementos, alterar cores, fontes, imagens e textos manualmente. Ferramentas de IA, como o Escritor com IA, tornam o processo ainda mais rápido.

Já os templates da Horizons usam vibe coding: basta descrever as alterações em texto para o agente de IA, que aplicará as mudanças automaticamente, incluindo textos, imagens, fontes e cores.

Ambos os métodos são ideais para iniciantes e permitem atualizar seu site rapidamente. Escolha o template que mais combina com seu estilo.

Quando estiver satisfeito, clique em Publicar e seu site entrará no ar na hora.