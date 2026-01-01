Modelos de sites para DJs

Um modelo de site, ou tema de site, é um layout pré-desenhado para um site que inclui estrutura pronta, elementos de design e conteúdo de exemplo. Ele serve como ponto de partida que você pode personalizar com seu próprio texto, imagens, identidade visual e recursos para criar um site completo rapidamente.

Os modelos de site da Hostinger normalmente incluem:

Layouts de página (página inicial, sobre nós, contato, etc.)

Elementos de design como fontes, cores e seções

Estrutura de navegação

Design responsivo para que o site funcione em dispositivos móveis e computadores.

Usar um modelo significa que você não precisa projetar ou programar um site do zero. Em vez disso, você seleciona um modelo que atenda às suas necessidades e o modifica para combinar com sua marca ou projeto.