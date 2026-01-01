Modelos de sites de design de interiores
Mostre seu talento com designs de sites de decoração e para casa visualmente deslumbrantes.
Perguntas frequentes sobre modelos de sites de design de interiores
O que é um modelo de site?
Um modelo de site, ou tema de site, é um layout pré-desenhado para um site que inclui estrutura pronta, elementos de design e conteúdo de exemplo. Ele serve como ponto de partida que você pode personalizar com seu próprio texto, imagens, identidade visual e recursos para criar um site completo rapidamente.
Os modelos de site da Hostinger normalmente incluem:
- Layouts de página (página inicial, sobre nós, contato, etc.)
- Elementos de design como fontes, cores e seções
- Estrutura de navegação
- Design responsivo para que o site funcione em dispositivos móveis e computadores.
Usar um modelo significa que você não precisa projetar ou programar um site do zero. Em vez disso, você seleciona um modelo que atenda às suas necessidades e o modifica para combinar com sua marca ou projeto.
Quais são os diferentes tipos de modelos de sites?
Os modelos de sites da Hostinger são projetados para uma variedade de finalidades e setores. Dependendo do nicho, os designs variam de limpos e minimalistas a vibrantes e ousados.
Algumas das categorias de modelos mais populares incluem comércio eletrônico, portfólio, negócios, currículo, blog, marketing e moda. Há também uma seleção de modelos em branco, caso você já tenha uma visão específica que deseja concretizar.
Como escolho um modelo para meu site?
Comece pensando no que você deseja alcançar com seu site. Dependendo dos seus objetivos, você pode precisar de diferentes tipos de sites. Por exemplo, você pode usar:
- um modelo de site comercial para um site corporativo
- um modelo de portfólio para exibir seu trabalho
- um modelo de e-commerce para vender produtos online.
Depois de identificar o tipo de site que você precisa, considere o seguinte:
- Recursos e funcionalidades necessários. Por exemplo, sites de e-commerce precisam de páginas de produtos e opções de finalização de compra, enquanto influenciadores ou criadores de conteúdo podem preferir layouts no estilo blog para compartilhar histórias e fotos.
- Layout e estilo de design. Escolha um layout que se adapte ao seu conteúdo, como um design minimalista para portfólios ou um layout mais dinâmico para empresas.
- Alinhamento com a marca. A aparência do modelo deve ser semelhante ao estilo da sua marca para que possa ser facilmente personalizada e combinar com a sua identidade.
O que torna um modelo de design web bom?
Como faço para criar um site usando um modelo?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Os modelos de sites da Hostinger são gratuitos?
Você pode começar a construir seu projeto usando qualquer modelo da Hostinger gratuitamente, sem necessidade de cartão de crédito. No entanto, você precisará fazer upgrade para um plano pago quando estiver pronto para publicar seu projeto online.
Dependendo do modelo escolhido, os planos começam em R$ 9,99/mês para modelos criados com o construtor de sites de arrastar e soltar, ou em R$ 38,99/mês para modelos com o editor de código Vibe.
Os planos da Hostinger já incluem hospedagem e um nome de domínio personalizado, então você não precisará pagar nada a mais nem usar serviços de terceiros.
Posso adicionar mais páginas ao tema que escolhi?
Com certeza – pense nos modelos de design web como exemplos criativos de como um site pode ser. Você pode personalizá-los livremente e adicionar novas páginas ou seções sempre que precisar enquanto edita seu projeto.
Preciso ter conhecimentos de programação para usar um modelo?
Não. Os modelos de design de sites da Hostinger são criados para serem fáceis de personalizar sem a necessidade de programação. Você pode editar layouts, textos, imagens e outros elementos enquanto cria seu projeto, permitindo que você crie um site profissional sem conhecimentos técnicos.
Os modelos de sites da Hostinger são bons para SEO?
Sim, todos os sites de modelo da Hostinger são otimizados para mecanismos de busca. Seja para criar uma landing page, um portfólio ou uma loja online, seu site se beneficiará de velocidades de carregamento rápidas, uma estrutura lógica e recursos de SEO integrados.
Os modelos de sites são compatíveis com dispositivos móveis?
Todos os modelos de sites da Hostinger são totalmente responsivos para dispositivos móveis. Isso significa que, independentemente do dispositivo que seu público estiver usando, seu site terá uma aparência impecável em todos os momentos.
Posso fazer alterações no meu site depois de tê-lo publicado?
Posso alterar o código do meu site?
Dependendo do editor que você usa, o nível de acesso ao código do seu site pode variar.
Com o Hostinger Website Builder, você não pode editar diretamente o código-fonte de um site baseado em modelo, mas pode adicionar trechos de código personalizados às suas páginas. Isso permite que você estenda seu site com funcionalidades adicionais, como widgets, infográficos, mapas interativos, formulários, animações e muito mais.
Com o Hostinger Horizons, você tem acesso total ao código do seu projeto, o que oferece maior flexibilidade e o torna uma boa opção para usuários mais avançados que desejam uma personalização mais profunda.