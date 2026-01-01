Modelos de sites de jogos

Sim. Você pode personalizar modelos de sites alterando textos, imagens, cores, layouts e recursos para que combinem com sua marca e seus objetivos. Você também pode adicionar ou remover páginas e seções quando quiser. Todos os modelos são totalmente editáveis e não exigem experiência em programação ou design.

Dependendo do modelo escolhido, a experiência de edição pode variar. Alguns modelos são criados com o Criador de Sites da Hostinger, enquanto outros são criados com a Horizons da Hostinger.

Os modelos criados com o Criador de Sites da Hostinger usam um editor de arrastar e soltar com ferramentas de IA integradas que ajudam você a criar conteúdo e ajustar layouts rapidamente.

Os modelos do Horizons seguem uma abordagem de codificação intuitiva.

Em vez de arrastar e soltar elementos manualmente, você descreve as alterações desejadas e conversa com a IA, que aplica as atualizações automaticamente.

Ambos os editores são fáceis de usar, então você pode simplesmente escolher o modelo que preferir e personalizá-lo de acordo com suas necessidades.