Os modelos de aplicativos de saúde e beleza são layouts de aplicativos web pré-construídos, projetados para a criação de ferramentas que ajudam as pessoas a monitorar, melhorar e gerenciar seu bem-estar físico e mental — desde rastreadores de atividades físicas e planejadores de refeições até diários de saúde mental e calculadoras de IMC. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser totalmente personalizada para atender às suas necessidades, permitindo que você crie suas próprias ferramentas de saúde e beleza sem precisar programar ou configurar nada tecnicamente.