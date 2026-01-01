Communication app templates

Os modelos de aplicativos de comunicação são modelos prontos de aplicativos web criados para desenvolver ferramentas que ajudam pessoas a se conectar, colaborar e interagir – desde chats de atendimento ao cliente e fóruns comunitários até ferramentas de feedback e sistemas de suporte. Eles oferecem uma estrutura inicial totalmente personalizável, permitindo que você crie suas próprias soluções de comunicação sem precisar programar ou realizar configurações técnicas.