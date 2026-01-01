Todos os templatesSitesAppsNewsletters

Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
Produtividade
Financeiro
IA e ferramentas criativas
Geradores
Calculadoras e conversores
Mais
Todos os templates
Live Q&A tool

Live Q&A tool

Q&A broadcast app

Q&A broadcast app

Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Os modelos de aplicativos de comunicação são modelos prontos de aplicativos web criados para desenvolver ferramentas que ajudam pessoas a se conectar, colaborar e interagir – desde chats de atendimento ao cliente e fóruns comunitários até ferramentas de feedback e sistemas de suporte. Eles oferecem uma estrutura inicial totalmente personalizável, permitindo que você crie suas próprias soluções de comunicação sem precisar programar ou realizar configurações técnicas.

Os modelos de aplicativos de comunicação podem ser usados para criar chats de atendimento ao cliente, fóruns de comunidade, ferramentas de feedback, sistemas de suporte, murais de avisos e muito mais. Eles são ideais tanto para melhorar a comunicação na sua própria empresa quanto para desenvolver e oferecer soluções de comunicação aos seus clientes.

Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.

É possível criar uma aplicativo web funcional em questão de minutos e aperfeiçoá-lo ao longo de algumas horas, conforme o grau de personalização desejado. O modelo serve como ponto de partida, enquanto a IA ajuda a desenvolver funcionalidades e aprimorar a interface.

Sim. Além de melhorar a comunicação da sua própria empresa, você pode criar aplicativos personalizados para clientes e cobrar por eles. Assim, reduz gastos com ferramentas externas e ainda adiciona uma nova fonte de faturamento ao seu negócio.

Não conseguiu encontrar o template ideal?

Crie com o Horizons
Crie sites e aplicativos totalmente funcionais apenas conversando com a IA.

Comece a criar hoje mesmo

Descubra novas possibilidades. Acesse a biblioteca completa de templates da Hostinger.
Explore todos os templates
Comece a criar hoje mesmo

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.