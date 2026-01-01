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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Os modelos de aplicativos de IA e criativos são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam com tarefas criativas – desde a escrita e a geração de imagens até o design e a criação de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada no AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios assistentes de IA, ferramentas criativas e geradores.

Templates de aplicativos criativos e de IA podem ser usados para criar assistentes de escrita, geradores de imagens, ferramentas de design, criadores de conteúdo e muito mais. Os layouts são ideais tanto para projetos pessoais quanto para você criar e oferecer ferramentas criativas a clientes ou ao público.

Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.

Você pode criar um aplicativo web funcional em minutos e aprimorá-lo em horas, dependendo do nível de personalização desejado. O modelo fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar recursos e ajustar a interface.

Sim. Muitos criadores usam modelos do AI Builder para criar ferramentas com suporte à IA que oferecem aos clientes ou publicam para o seu público. Uma vez que seu aplicativo estiver ao vivo, você pode cobrar por acesso, oferecê-lo como um serviço ou incorporá-lo em um negócio existente.

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