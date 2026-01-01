AI and creative app templates

Os modelos de aplicativos de IA e criativos são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam com tarefas criativas – desde a escrita e a geração de imagens até o design e a criação de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada no AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios assistentes de IA, ferramentas criativas e geradores.