AI and creative app templates
Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger
O que são templates de IA e de apps criativos?
Os modelos de aplicativos de IA e criativos são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam com tarefas criativas – desde a escrita e a geração de imagens até o design e a criação de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada no AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios assistentes de IA, ferramentas criativas e geradores.
Que tipos de apps criativos e de IA posso criar com esses templates?
Templates de aplicativos criativos e de IA podem ser usados para criar assistentes de escrita, geradores de imagens, ferramentas de design, criadores de conteúdo e muito mais. Os layouts são ideais tanto para projetos pessoais quanto para você criar e oferecer ferramentas criativas a clientes ou ao público.
Preciso saber programar para criar um app de IA ou um app criativo usando um template?
Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.
Quanto tempo leva para criar um app com um template criativo e de IA?
Você pode criar um aplicativo web funcional em minutos e aprimorá-lo em horas, dependendo do nível de personalização desejado. O modelo fornece a estrutura inicial, enquanto a IA ajuda a gerar recursos e ajustar a interface.
É possível monetizar os apps de IA e criativos que eu criar?
Sim. Muitos criadores usam modelos do AI Builder para criar ferramentas com suporte à IA que oferecem aos clientes ou publicam para o seu público. Uma vez que seu aplicativo estiver ao vivo, você pode cobrar por acesso, oferecê-lo como um serviço ou incorporá-lo em um negócio existente.