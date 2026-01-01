CRM app templates
Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger
O que são templates de CRM?
Os modelos de CRM fornecem uma base pronta para criar ferramentas de gestão de clientes e vendas. Desenvolva gerenciadores de contatos, funis de negócios, portais para clientes, painéis comerciais e muito mais. Tudo pode ser personalizado para atender às necessidades do seu negócio, sem precisar programar ou configurar nada.
Que tipos de aplicativos de CRM posso criar com esses templates?
Os modelos de CRM podem ser usados para criar gerenciadores de contatos, rastreadores de leads, funis de vendas, portais para clientes, painéis de negócios, ferramentas de lembretes de acompanhamento e muito mais. Eles são ideais tanto para gerenciar seus próprios relacionamentos com clientes quanto para desenvolver e oferecer soluções de CRM para seus clientes.
Preciso saber programar para criar um aplicativo de CRM usando um template?
Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.
Em quanto tempo posso criar um aplicativo usando um template de CRM?
Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. Depois, basta personalizá-lo conforme as necessidades do seu negócio. O modelo oferece a base pronta e a IA ajuda na criação de recursos e na adaptação da interface.
Posso monetizar os aplicativos de CRM que eu desenvolvo?
Sim. Soluções de CRM são essenciais para empresas que desejam organizar contatos, acompanhar leads e gerenciar vendas com eficiência. Use seu próprio CRM para reduzir custos com plataformas de terceiros ou ofereça uma solução personalizada para clientes e gere uma nova fonte de renda.