Marketing app templates

Os modelos de aplicativos de marketing são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam a planejar, criar e gerenciar atividades de marketing – desde agendadores de mídia social e calendários de conteúdo até criadores de UTM e geradores de postagens de blog. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de marketing.