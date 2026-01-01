Marketing app templates
Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger
O que são templates de aplicativos de marketing?
Os modelos de aplicativos de marketing são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam a planejar, criar e gerenciar atividades de marketing – desde agendadores de mídia social e calendários de conteúdo até criadores de UTM e geradores de postagens de blog. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de marketing.
Que tipos de aplicativos de marketing posso criar com esses templates?
Os templates de apps de marketing podem ser usados para criar agendadores de redes sociais, calendários de conteúdo, geradores de UTMs, criadores de posts para blogs, geradores de textos para anúncios, criadores de sequências de e-mail e muito mais. Eles são ideais tanto para gerenciar suas próprias atividades de marketing quanto para desenvolver e oferecer ferramentas de marketing para seus clientes.
Preciso saber programar para criar um aplicativo de marketing usando um template?
Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.
Em quanto tempo consigo criar um aplicativo usando um template de marketing?
Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. Depois, basta personalizá-lo conforme as necessidades do seu negócio. O modelo oferece a base pronta e a IA ajuda na criação de recursos e na adaptação da interface.
Posso monetizar os aplicativos de marketing que eu crio?
Ferramentas de marketing são ideais para automatizar processos, aumentar a produtividade e reduzir custos. Além de usá-las em seus próprios projetos, você pode oferecê-las como um serviço para clientes e criar uma nova fonte de renda.