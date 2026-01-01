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Modelos de aplicativos financeiros

Crie aplicativos financeiros seguros com modelos personalizáveis – perfeitos para gerenciar orçamentos pessoais ou lançar ferramentas fintech para seus clientes.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Um modelo de aplicativo é um aplicativo pré-construído que você pode personalizar para criar rapidamente sua própria ferramenta ou serviço. Os modelos de aplicativo Hostinger AI Builder fornecem uma estrutura, recursos e design prontos que você pode modificar conversando com a IA - sem necessidade de codificação. Você pode usá-los como ponto de partida para criar dashboards, ferramentas internas, sistemas de reservas, aplicativos financeiros, ferramentas de produtividade e outras aplicações web.

Você não precisa de experiência em programação para criar um aplicativo web. Com ferramentas de IA que não precisam de código, como a Hostinger Horizons, você descreve sua ideia em texto e gera seu aplicativo na hora.

Os templates prontos da Horizons funcionam como inspiração e ponto de partida para o seu aplicativo. Para personalizá-los, basta pedir à IA que crie um aplicativo totalmente funcional – você não precisa escrever uma única linha de código.

Saiba mais em nosso guia sobre como criar um aplicativo web.

No momento, apenas templates para aplicativos web estão disponíveis. Você pode criar uma ampla variedade de aplicativos web, incluindo ferramentas internas, painéis de controle, aplicativos empresariais, sistemas de reservas, produtos SaaS e aplicativos interativos.

Nossos templates prontos atendem a diferentes objetivos e setores, como ferramentas financeiras, rastreadores de atividades físicas e aplicativos de gerenciamento de tempo, além de outras soluções empresariais ou pessoais. A biblioteca está sempre crescendo com novos designs.

Os templates do Hostinger AI Builder fornecem uma estrutura pronta que você pode personalizar para atender às suas necessidades. Você pode alterar o design, ajustar recursos, adicionar novas funcionalidades ou remover elementos simplesmente pedindo a IA. Isso torna fácil personalizar o template para seu caso específico de uso - se você está construindo um dashboard, ferramenta interna, sistema de reservas ou outro tipo de aplicativo web.

Se você só precisa editar texto ou código, você pode fazer isso diretamente sem usar créditos de mensagem.

Você também pode usar o Hostinger AI Builder para gerar novas versões de seu aplicativo ou site ou fazer alterações mais avançadas, desde que você tenha créditos de mensagem suficientes.

Antes de ir ao vivo, você pode pré-visualizar e testar seu aplicativo web para ter certeza de que tudo funciona como esperado. Com o Hostinger AI Builder, você pode testar seu aplicativo em um ambiente de caixa de areia e corrigir problemas rapidamente pedindo que a IA faça ajustes - sem codificação ou depuração manual necessária.

Uma vez que tudo pareça correto, publish your web app online instantly with one click.

Os templates para aplicativos possibilitam o lançamento de projetos em tempo recorde, com prazos que variam de minutos a poucas horas, de acordo com a complexidade da personalização.

Você pode começar a editar modelos gratuitamente usando os créditos de mensagem incluídos. No entanto, para acessar mais prompts e lançar seu aplicativo on-line, você precisará escolher um dos planos pagos. Os planos do AI Builder são acessíveis, começando com R$ 36,99 por mês, e permitem que você desenvolva e lance aplicativos sem um grande investimento antecipado.

Estamos sempre adicionando novos templates à nossa biblioteca para inspirar você. Mas os aplicativos web que você pode criar vão muito além dos templates disponíveis.

Com nosso criador de apps com IA, é possível dar vida a quase qualquer ideia de app. Gere um aplicativo totalmente funcional ou construa um MVP rapidamente. O processo é simples: comece com um prompt e continue ajustando seu app interagindo com a IA.

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