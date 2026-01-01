Modelos de aplicativos financeiros

Você não precisa de experiência em programação para criar um aplicativo web. Com ferramentas de IA que não precisam de código, como a Hostinger Horizons, você descreve sua ideia em texto e gera seu aplicativo na hora.

Os templates prontos da Horizons funcionam como inspiração e ponto de partida para o seu aplicativo. Para personalizá-los, basta pedir à IA que crie um aplicativo totalmente funcional – você não precisa escrever uma única linha de código.

Saiba mais em nosso guia sobre como criar um aplicativo web.