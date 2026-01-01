Modelos de aplicativos educacionais

Os modelos de aplicativos de educação são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que ajudam as pessoas a aprender, praticar e desenvolver novas habilidades – desde criadores de testes e ferramentas de cartão de entrada até aplicativos de aprendizagem de idiomas e plataformas de cursos. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios aplicativos de aprendizagem e ferramentas de educação.