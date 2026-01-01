Calculator and converter app templates
Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger
O que são templates de aplicativos de calculadora e conversor?
Os modelos de aplicativos de calculadora e conversor são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para a construção de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.
Que tipos de aplicativos de calculadora e conversor posso criar com esses templates?
Com os modelos de calculadoras e conversores, você pode desenvolver desde calculadoras financeiras e de saúde até ferramentas para estimativas, cotações e conversões. Eles funcionam tanto para projetos próprios quanto para adicionar recursos úteis ou criar soluções para clientes.
Preciso saber programar para criar um aplicativo de calculadora ou conversor usando um template?
Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.
Em quanto tempo consigo criar um aplicativo usando um template de calculadora ou conversor?
Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. A partir daí, o tempo de refinamento dependerá das personalizações que desejar fazer. O modelo oferece a base pronta, e a IA ajuda na criação de funcionalidades e na adaptação da interface.
Posso adicionar uma calculadora ou ferramenta de conversão ao meu site atual?
As ferramentas de calculadora e conversora estão entre as maneiras mais eficazes de aumentar o engajamento em um site existente – elas dão aos visitantes uma razão para ficar mais tempo e voltar. Com o Hostinger AI Builder, você pode construir e incorporar sua própria ferramenta de calculadora sem pagar por soluções de terceiros.