Calculator and converter app templates

Os modelos de aplicativos de calculadora e conversor são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para a construção de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.