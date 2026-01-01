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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Os modelos de aplicativos de calculadora e conversor são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para a construção de ferramentas que executam cálculos, conversões e estimativas com base em entradas do usuário – desde calculadoras de hipotecas e ferramentas de IMC até conversores de unidade e temperatura. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas de calculadora e conversor.

Com os modelos de calculadoras e conversores, você pode desenvolver desde calculadoras financeiras e de saúde até ferramentas para estimativas, cotações e conversões. Eles funcionam tanto para projetos próprios quanto para adicionar recursos úteis ou criar soluções para clientes.

Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.

Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. A partir daí, o tempo de refinamento dependerá das personalizações que desejar fazer. O modelo oferece a base pronta, e a IA ajuda na criação de funcionalidades e na adaptação da interface.

As ferramentas de calculadora e conversora estão entre as maneiras mais eficazes de aumentar o engajamento em um site existente – elas dão aos visitantes uma razão para ficar mais tempo e voltar. Com o Hostinger AI Builder, você pode construir e incorporar sua própria ferramenta de calculadora sem pagar por soluções de terceiros.

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