Entertainment app templates

Os templates de aplicativos de entretenimento são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que entretêm, envolvem e encantam os usuários – de quizzes e jogos triviais a experiências virais e ferramentas interativas de narrativa. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios aplicativos de entretenimento.