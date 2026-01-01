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Entertainment app templates

Whether you want to build a fun quiz for your audience or launch a viral app you can monetize with subscriptions or ads, start with customizable templates.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Os templates de aplicativos de entretenimento são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que entretêm, envolvem e encantam os usuários – de quizzes e jogos triviais a experiências virais e ferramentas interativas de narrativa. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA integrada do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar seus próprios aplicativos de entretenimento.

Com os templates de apps de entretenimento, você pode criar quizzes de personalidade, jogos de trivia, experiências virais, histórias interativas, leituras de tarô com IA, comparadores com celebridades e outras ferramentas divertidas usando templates prontos. Eles são perfeitos para projetos próprios ou para desenvolver experiências que aumentem o engajamento da sua audiência e de seus clientes.

Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.

Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. Depois, basta personalizá-lo conforme as necessidades do seu negócio. O modelo oferece a base pronta e a IA ajuda na criação de recursos e na adaptação da interface.

Sim. Aplicativos web de entretenimento são excelentes oportunidades de monetização, especialmente quando geram engajamento e compartilhamentos. Assim que seu app estiver no ar, você pode cobrar pelo acesso, exibir anúncios com o Google AdSense ou usá-los para impulsionar e complementar outras fontes de renda do seu negócio.

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