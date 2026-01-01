Generator app templates

Os modelos de aplicativos do gerador são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que produzem conteúdo, ideias ou saídas com base em entradas do usuário – desde geradores de nomes e biógrafos até ferramentas de ideias e criadores de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas do gerador.