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Generator app templates

Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Perguntas frequentes (FAQ) sobre os templates da Hostinger

Os modelos de aplicativos do gerador são layouts de aplicativos web pré-construídos projetados para criar ferramentas que produzem conteúdo, ideias ou saídas com base em entradas do usuário – desde geradores de nomes e biógrafos até ferramentas de ideias e criadores de conteúdo. Eles fornecem uma estrutura inicial que pode ser personalizada e alimentada pela IA interna do AI Builder – sem necessidade de contas de terceiros ou configuração técnica – para criar suas próprias ferramentas do gerador.

Com os templates de geradores de conteúdo você pode criar geradores de nomes, escritores de biografias, validadores de ideias, geradores de descrições de produtos, criadores de cartas de apresentação e sugestões de receitas usando templates prontos. Eles são perfeitos para projetos próprios ou para desenvolver ferramentas que agreguem valor à sua audiência e aos seus clientes.

Não precisa saber programar. Com a Hostinger Horizons, você pode personalizar modelos apenas descrevendo as alterações desejadas. A IA vai gerar e atualizar seu app web com base nas suas instruções.

Em poucos minutos, você já pode ter um aplicativo web funcionando. Depois, basta personalizá-lo conforme as necessidades do seu negócio. O modelo oferece a base pronta e a IA ajuda na criação de recursos e na adaptação da interface.

Sim. As ferramentas de geração de conteúdo são excelentes oportunidades de monetização, especialmente quando atendem a necessidades específicas de um público-alvo. Assim que a sua aplicação estiver no ar, você pode cobrar pelo acesso, exibir anúncios com o Google AdSense ou usar para complementar a renda do seu negócio.

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