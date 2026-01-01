Hostinger partnerprogramma

Vergroot de omzet en reputatie van uw bureau.

Word gevonden in de Hostinger Agency Directory.
Verdien terugkerende commissies op de verlenging van contracten met uw klanten.
Bouw vertrouwen op met een Hostinger Partner-badge.
Solliciteer nu
Vergroot de omzet en reputatie van uw bureau.

Partnervoordelen die uw bureau helpen groeien

Verdien meer

Verdien terugkerende commissies

Zet elke verwijzing om in doorlopende inkomsten. Verdien 20% op nieuwe verwijzingen en 10% op verlengingen, cross-selling en upgrades van bestaande klanten.

Verdien terugkerende commissies
Groei het aantal klanten

Word gevonden in de bureaugids.

Presenteer uw bureau in de Hostinger Agency Directory en help potentiële klanten uw diensten te ontdekken.

Word gevonden in de bureaugids.

Exclusieve aanbiedingen voor doorverwijzingen

Ontvang exclusieve kortingsbonnen voor doorverwijzingen die je kunt delen met de klanten die je naar Hostinger brengt.

Co-marketing met Hostinger

Krijg een co-branded landingspagina voor verwijzingen die u met potentiële klanten kunt delen en waarmee u conversies kunt stimuleren.

20% korting op Agency Hosting

Bespaar op Agency Hosting met een exclusieve partnerkorting van 20%.
Zo werkt het

Begin in drie stappen.

01

Solliciteer in een minuut

Log in op uw Hostinger-account, ga naar Agency Hub en voltooi de registratiestappen voor het Partnerprogramma.
02

Goedkeuring verkrijgen

Ons partnerteam beoordeelt uw aanvraag en helpt u snel aan de slag, meestal binnen twee werkdagen.
03

Groei en verdien

Begin met het verdienen van terugkerende commissies, ontvang je Hostinger Partner-badge en meld je aan voor een vermelding in de Agency Directory.
Bouw vertrouwen op.

Laat klanten zien dat u een betrouwbare Hostinger-partner bent.

Laat je officieel verifiëren door Hostinger.
Toon de badge op uw website.
Geef potentiële klanten meer vertrouwen in uw bureau.
Solliciteer nu
Laat klanten zien dat u een betrouwbare Hostinger-partner bent.

Geloof ons niet zomaar op ons woord.

Lees wat klanten wereldwijd zeggen over hun ervaring met Hostinger.

"We beschouwen Hostinger eerlijk gezegd als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medeoprichters van Nohma

“Ik kon de hosting, domeinnaam en SSL-certificaat op één plek beheren, wat echt een verademing was.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Smid

“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De ondersteuning is fantastisch en de prijzen zijn onverslaanbaar.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingexpert

“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitaal ontwerper en ontwikkelaar

“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Bedrijfseigenaar

"We beschouwen Hostinger eerlijk gezegd als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medeoprichters van Nohma

“Ik kon de hosting, domeinnaam en SSL-certificaat op één plek beheren, wat echt een verademing was.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Smid

“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De ondersteuning is fantastisch en de prijzen zijn onverslaanbaar.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingexpert

“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”

Anna Franques

Anna Franques

Digitaal ontwerper en ontwikkelaar

“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Bedrijfseigenaar

Veelgestelde vragen over het partnerprogramma

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over het Hostinger Partnerprogramma.

Het programma staat open voor webprofessionals die diensten aan anderen leveren — freelancers, webbureaus en marketingbureaus zijn allemaal welkom. Je bevindt je in Early Access en om goedgekeurd te worden, moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • Minimaal 10 websites hosten op Hostinger
  • Een professionele, bestaande website hebben met duidelijke informatie over je diensten
  • Een zakelijk e-mailadres gebruiken dat overeenkomt met je bedrijfsdomein (Gmail, Yahoo en andere generieke providers worden niet geaccepteerd)
  • Een bedrijfsnaam hebben die verifieerbaar is via een basis online aanwezigheid
  • Een authentieke bedrijfsbeschrijving indienen, die niet van elders is gekopieerd
  • Geen geschiedenis van schorsingen wegens misbruik op Hostinger
  • Actief zijn in een markt die Hostinger niet expliciet heeft uitgesloten
Om je aan te melden, ga je naar hPanel → Agency Hub → Partnerprogramma. Aanvragen worden beoordeeld voordat ze worden goedgekeurd.
Het Partnerprogramma is een diepere, langdurige relatie. Je krijgt een openbaar profiel, leads en voordelen die toenemen naarmate je meer klanten naar Hostinger brengt.
  • Mogelijkheid om opgenomen te worden in de Agency Directory
  • Terugkerende commissies op cross-selling en verlengingen, niet alleen op de eerste aankoop
  • Inkomende leads worden rechtstreeks naar uw Agency Hub-dashboard gestuurd
  • Co-branded landingspagina voor verwijzingen en verwijzingscoupons
  • Exclusieve verwijzingsaanbiedingen voor klanten die u aanbrengt
  • 20% korting op Agency Hosting bij nieuwe aankopen
  • Een partnerbadge voor uw eigen website
  • Prioritaire technische ondersteuning
Nee. Prijs, omvang en levering worden tussen u en de klant bepaald.
Goedgekeurde partners krijgen een speciaal dashboard voor verwijzingen in hPanel (Agency Hub → Verwijzingen → Mijn inkomsten → Klanten). Hierop worden alle doorverwezen klanten weergegeven, inclusief commissiegegevens — gekwalificeerd, goedgekeurd, aanbevolen producten en een volledige transactiegeschiedenis — die beschikbaar zijn door op elke klant te klikken.
Ja. Om je partnerstatus te behouden, moet je via het verwijzingsprogramma minimaal $100 aan omzet genereren voor Hostinger. Als je onder deze drempel komt, loop je het risico dat je account uit het programma wordt verwijderd.

Ja, op elk gewenst moment, via Agency Hub in hPanel. Uw directoryprofiel wordt verwijderd en de inkomende leads stoppen.

Word een betrouwbare partner.

Meld je aan voor het Hostinger Partnerprogramma en ontdek nieuwe manieren om klanten aan te trekken, terugkerende commissies te verdienen en je geloofwaardigheid op te bouwen.

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