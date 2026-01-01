Vergroot de omzet en reputatie van uw bureau.
Partnervoordelen die uw bureau helpen groeien
Verdien terugkerende commissies
Zet elke verwijzing om in doorlopende inkomsten. Verdien 20% op nieuwe verwijzingen en 10% op verlengingen, cross-selling en upgrades van bestaande klanten.
Word gevonden in de bureaugids.
Presenteer uw bureau in de Hostinger Agency Directory en help potentiële klanten uw diensten te ontdekken.
Exclusieve aanbiedingen voor doorverwijzingen
Co-marketing met Hostinger
20% korting op Agency Hosting
Begin in drie stappen.
Solliciteer in een minuut
Goedkeuring verkrijgen
Groei en verdien
Geloof ons niet zomaar op ons woord.
"We beschouwen Hostinger eerlijk gezegd als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."
“Ik kon de hosting, domeinnaam en SSL-certificaat op één plek beheren, wat echt een verademing was.”
“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De ondersteuning is fantastisch en de prijzen zijn onverslaanbaar.”
“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”
“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”
"We beschouwen Hostinger eerlijk gezegd als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."
“Ik kon de hosting, domeinnaam en SSL-certificaat op één plek beheren, wat echt een verademing was.”
“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De ondersteuning is fantastisch en de prijzen zijn onverslaanbaar.”
“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”
“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”
Veelgestelde vragen over het partnerprogramma
Wie kan zich aanmelden?
Het programma staat open voor webprofessionals die diensten aan anderen leveren — freelancers, webbureaus en marketingbureaus zijn allemaal welkom. Je bevindt je in Early Access en om goedgekeurd te worden, moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- Minimaal 10 websites hosten op Hostinger
- Een professionele, bestaande website hebben met duidelijke informatie over je diensten
- Een zakelijk e-mailadres gebruiken dat overeenkomt met je bedrijfsdomein (Gmail, Yahoo en andere generieke providers worden niet geaccepteerd)
- Een bedrijfsnaam hebben die verifieerbaar is via een basis online aanwezigheid
- Een authentieke bedrijfsbeschrijving indienen, die niet van elders is gekopieerd
- Geen geschiedenis van schorsingen wegens misbruik op Hostinger
- Actief zijn in een markt die Hostinger niet expliciet heeft uitgesloten
Hoe kan ik me aanmelden?
Wat is het verschil met het verwijzingsprogramma?
Welke voordelen krijgen partners?
- Mogelijkheid om opgenomen te worden in de Agency Directory
- Terugkerende commissies op cross-selling en verlengingen, niet alleen op de eerste aankoop
- Inkomende leads worden rechtstreeks naar uw Agency Hub-dashboard gestuurd
- Co-branded landingspagina voor verwijzingen en verwijzingscoupons
- Exclusieve verwijzingsaanbiedingen voor klanten die u aanbrengt
- 20% korting op Agency Hosting bij nieuwe aankopen
- Een partnerbadge voor uw eigen website
- Prioritaire technische ondersteuning
Is Hostinger betrokken bij het werk dat ik voor een klant doe?
Hoe houd ik doorverwezen klanten en commissies bij?
Is er een minimale activiteitseis om partner te blijven?
Kan ik het programma verlaten?
Ja, op elk gewenst moment, via Agency Hub in hPanel. Uw directoryprofiel wordt verwijderd en de inkomende leads stoppen.