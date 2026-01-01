Krijg direct hulp van Kodee, jouw AI-supportmedewerker.
Jouw snelkoppeling naar voltooid
Webhosting
Waarom Kodee een gamechanger is
Meer dan 500 acties en het aantal blijft groeien.
Succespercentage van 85%
Tot uw dienst, direct
Geld besparen om geld te besparen.
Sluit je aan bij miljoenen tevreden klanten
Kodee begreep mijn probleem snel en gaf duidelijke, stapsgewijze instructies waarmee mijn probleem zonder enige verwarring werd opgelost.
Kodee, hun AI-ondersteuning, is fantastisch. Ik geef er zelfs de voorkeur aan boven een gesprek met een medewerker, omdat ik me niet opgejaagd voel.
Hun AI-assistent Kodee is ÉRG behulpzaam. In plaats van me door te verwijzen naar eindeloze helpdocumenten, doet hij daadwerkelijk dingen in mijn account. Het is alsof ik een junior systeembeheerder tot mijn beschikking heb.
Veelgestelde vragen over Kodee
Wat is Kodee?
Kodee is de AI-ondersteuningsagent van Hostinger, ontworpen om je websites en services te beheren via een eenvoudige chat. Het voert meer dan 500 acties op beheerdersniveau uit, van het migreren van websites en het maken van back-ups tot het beheren van DNS-records en het controleren van de serverstatus. Lees meer over Kodee.
Welke Hostinger-producten ondersteunt Kodee?
Kodee werkt binnen het volledige Hostinger-ecosysteem – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domeinen en betalingen. Wat je ook beheert, Kodee staat voor je klaar.
Kan Kodee daadwerkelijk wijzigingen aanbrengen in mijn account, of beantwoordt het alleen vragen?
Beide – maar wat Kodee onderscheidt, is dat het actie onderneemt. In plaats van je door te verwijzen naar een helpdocument, koppelt Kodee domeinen, werkt DNS-instellingen bij, installeert plug-ins en meer, rechtstreeks in je account.
Is Kodee beschikbaar op mobiele apparaten?
Ja. Kodee is beschikbaar overal waar je Hostinger gebruikt – ook op mobiel en zelfs via WhatsApp – dus directe hulp is altijd slechts één berichtje verwijderd, waar je ook werkt.
Wat gebeurt er als Kodee mijn probleem niet kan oplossen?
Kodee behandelt 85% van de ondersteuningsinteracties zelfstandig. Voor alles wat buiten haar takenpakket valt, verbindt Kodee je met een menselijke specialist, zodat je nooit zonder oplossing komt te zitten.