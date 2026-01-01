এক ক্লিকে Cognee ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড এআই মেমরি ইঞ্জিন যা আপনার ডেটাকে এজেন্টদের জন্য একটি কোয়েরিযোগ্য নলেজ গ্রাফে রূপান্তরিত করে।
Cognee-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cognee দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কগনি (Cognee) একটি ওপেন-সোর্স এআই মেমরি ইঞ্জিন যা ভঙ্গুর র্যাগ (RAG) পাইপলাইনকে একটি সত্যিকারের সিমান্টিক লেয়ার দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। এটি ডকুমেন্ট, কথোপকথন, ছবি, অডিও এবং ডেটাবেস রেকর্ড গ্রহণ করে, আপনার নির্বাচিত এলএলএম (LLM) ব্যবহার করে এনটিটি ও সম্পর্কগুলো বের করে আনে এবং সেগুলোকে ভেক্টর এমবেডিং-এর পাশাপাশি একটি সংযুক্ত নলেজ গ্রাফ হিসেবে সংরক্ষণ করে। ফলে এজেন্টরা বিচ্ছিন্ন টেক্সট খণ্ডের পরিবর্তে সংযুক্ত তথ্য থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
একটিমাত্র এপিআই কলের মাধ্যমেই ডেটা গ্রহণ করা হয়, এবং সার্চের ফলে গ্রাফ-সচেতন ফলাফল পাওয়া যায় যা আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলো সরাসরি ব্যবহার করতে পারে। আপনার নিজের ভিপিএস-এ কগনি (Cognee) চালালে মালিকানাধীন ডকুমেন্ট, এমবেডিং এবং ফলস্বরূপ গ্রাফ আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতেই থাকে, যেখানে পোস্টগ্রেসকিউএল (PostgreSQL) রিলেশনাল মেটাডেটা এবং পারসিস্টেন্ট ভলিউমগুলো ভেক্টর ও গ্রাফ স্টোর ধারণ করে।
Cognee-এর মূল ফিচারগুলো
জ্ঞান গ্রাফ স্মৃতি
Cognee আপনার ডেটা থেকে সত্তা (entity) এবং সম্পর্ক (relationship) বের করে এবং সেগুলোকে সাধারণ টেক্সট খণ্ডের পরিবর্তে একটি কোয়েরিযোগ্য গ্রাফ (queryable graph) হিসেবে সংরক্ষণ করে।
যেকোনো উৎস গ্রহণ করুন
একটি এপিআই-এর মাধ্যমে ডকুমেন্ট, কথোপকথন, ছবি, অডিও এবং ডেটাবেস রেকর্ড লোড করুন এবং কগনিকে সেগুলোকে মেমরিতে নর্মালাইজ করতে দিন।
গ্রাফ-সচেতন অনুসন্ধান
স্বাভাবিক ভাষায় প্রশ্ন করুন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উত্তর পান, যা এজেন্টের উত্তরে বিভ্রম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
আপনার নিজের LLM আনুন
একটি মাত্র মডেল সেটিং পরিবর্তন করে Cognee-কে OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, অথবা একটি স্থানীয় Ollama এন্ডপয়েন্টের দিকে নির্দেশ করুন।
এজেন্টদের জন্য REST API
মেমরি একটি প্রমাণীকৃত REST API-এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়, ফলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্কগুলো HTTPS ব্যবহার করে এটি পড়তে ও লিখতে পারে।
ডিফল্টভাবেই গোপন
আপনার ফাইল, এমবেডিং এবং গ্রাফ কোনো তৃতীয় পক্ষের মেমরি সার্ভিসের পরিবর্তে আপনার ভিপিএস-এর ডকার ভলিউমে থাকে।
কেন Hostinger-এ Cognee রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।