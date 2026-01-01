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«Hostinger — найкращий хостинг-провайдер, послугами якого я коли-небудь користувався. Підтримка чудова, а ціни неперевершені».
«Я рекомендую своїм клієнтам перейти на Hostinger. Все просто, і постійно з’являються нові функції».
«Завдяки простій панелі керування Hostinger ми можемо самостійно керувати нашим вебсайтом WordPress».
«Ми чесно вважаємо Hostinger еталоном для наших інженерів, коли надаємо підтримку».
«Я міг керувати хостингом, доменним іменем та SSL-сертифікатом в одному місці, що було справді приємно».
«Hostinger — найкращий хостинг-провайдер, послугами якого я коли-небудь користувався. Підтримка чудова, а ціни неперевершені».
«Я рекомендую своїм клієнтам перейти на Hostinger. Все просто, і постійно з’являються нові функції».
«Завдяки простій панелі керування Hostinger ми можемо самостійно керувати нашим вебсайтом WordPress».
Найчастіші запитання щодо партнерської програми
Хто може подати заявку?
Програма відкрита для веб-фахівців, які надають послуги іншим — фрілансери, веб-агентства та маркетингові агентства — усі вони вітаються. Ви перебуваєте в ранньому доступі, і для схвалення вам потрібно відповідати всім наступним вимогам:
- Розміщувати понад 10 веб-сайтів на Hostinger
- Мати професійний, існуючий веб-сайт з чіткою інформацією про ваші послуги
- Використовувати робочу електронну адресу, яка відповідає домену вашої компанії (Gmail, Yahoo та інші загальні постачальники не приймаються)
- Мати назву компанії, яку можна перевірити за допомогою базової веб-присутності
- Надіслати автентичний опис компанії, не скопійований з інших джерел
- Не мати історії блокування за зловживання на Hostinger
- Працювати на ринку, який Hostinger явно не виключив
Як мені приєднатися?
Щоб подати заявку, вам потрібно перейти до hPanel → Центр агентств → Партнерська програма. Заявки розглядаються перед схваленням.
Чим це відрізняється від Реферальної програми?
Партнерська програма — це глибші та довгострокові відносини. Ви отримуєте публічний профіль, вхідні ліди та переваги, які зростають у міру залучення більшої кількості клієнтів до Hostinger.
Які переваги отримують партнери?
- Можливість бути внесеним до каталогу агентств
- Постійні комісійні за перехресні продажі та поновлення, а не лише за першу покупку
- Вхідні ліди доставляються на панель керування вашого Agency Hub
- Спільна цільова сторінка для рефералів та реферальні купони
- Ексклюзивні реферальні пропозиції для клієнтів, яких ви залучаєте
- Знижка 20% на хостинг агентства для нових покупок
- Значок партнера для вашого власного веб-сайту
- Пріоритетна технічна підтримка
Чи бере участь Hostinger у роботі, яку я виконую для клієнта?
Ні. Ціноутворення, обсяг та доставка залежать від вас та клієнта.
Як відстежувати залучених клієнтів та комісійні?
Схвалені партнери отримують спеціальну панель керування рефералами в hPanel (Agency Hub → Реферали → Мої заробітки → Клієнти). Вона відображає всіх залучених клієнтів з деталями комісійних — кваліфікованих, схвалених, рекомендованих продуктів та повною історією подій — доступними після натискання на кожного клієнта.
Чи існує мінімальна вимога до активності, щоб залишатися партнером?
Так. Щоб зберегти свій статус партнера, ви повинні залучити до Hostinger щонайменше 100 доларів доходу через реферальну програму. Якщо ви не досягнете цього порогу, ваш обліковий запис може бути виключений з програми.
Чи можу я вийти з програми?
Так, будь-коли, через Agency Hub у hPanel. Ваш профіль у каталозі видаляється, а вхідні ліди припиняються.