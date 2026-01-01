Партнерська програма Hostinger

Збільште дохід та репутацію вашого агентства

Будьте знайдені в каталозі агентств Hostinger
Отримуйте регулярні комісійні за поновлення контрактів з вашими клієнтами
Зміцніть довіру за допомогою значка партнера Hostinger
Подати заявку зараз
Збільште дохід та репутацію вашого агентства

Переваги партнерів, які допомагають вашому агентству розвиватися

Заробляйте більше

Заробляйте регулярні комісійні

Перетворіть кожного реферала на постійний дохід. Заробляйте 20% з нових рефералів та 10% з поновлення контрактів з клієнтами, перехресних продажів та оновлень.

Заробляйте регулярні комісійні
Збільшення кількості клієнтів

З’явитеся в каталозі агентств

Продемонструйте своє агентство в каталозі агентств Hostinger та допоможіть потенційним клієнтам знайти ваші послуги.

З’явитеся в каталозі агентств

Ексклюзивні реферальні пропозиції

Отримайте ексклюзивні реферальні купони, якими можна поділитися з клієнтами, яких ви приводите до Hostinger.

Спільний маркетинг з Hostinger

Створіть спільну реферальну цільову сторінку для потенційних клієнтів, щоб поділитися нею та збільшити кількість конверсій.

20% знижки на хостинг агентства

Платіть менше за хостинг агентства з ексклюзивною партнерською знижкою 20%.
Як це працює?

Почніть з трьох кроків

01

Подати заявку за хвилину

Увійдіть до свого облікового запису Hostinger, перейдіть до Центру агентств і виконайте кроки реєстрації в Партнерській програмі.
02

Отримати схвалення

Наша команда партнерів розглядає вашу заявку та допомагає вам швидко адаптуватися, зазвичай протягом двох робочих днів.
03

Зростайте та заробляйте

Почніть отримувати регулярні комісійні, отримайте значок партнера Hostinger та подайте заявку на внесення до каталогу агентств.
Зміцнити довіру

Покажіть клієнтам, що ви є надійним партнером Hostinger

Отримайте офіційну перевірку від Hostinger
Розмістіть значок на своєму вебсайті
Дайте потенційним клієнтам більше довіри до вашого агентства
Подати заявку зараз
Покажіть клієнтам, що ви є надійним партнером Hostinger

Не вірте нам на слово

Дізнайтеся, що клієнти з усього світу кажуть про свій досвід роботи з Hostinger.

«Ми чесно вважаємо Hostinger еталоном для наших інженерів, коли надаємо підтримку».

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Співзасновники Nohma

«Я міг керувати хостингом, доменним іменем та SSL-сертифікатом в одному місці, що було справді приємно».

Owen Phillips

Owen Phillips

Коваль

«Hostinger — найкращий хостинг-провайдер, послугами якого я коли-небудь користувався. Підтримка чудова, а ціни неперевершені».

Jordi Robert

Jordi Robert

Експерт з маркетингу

«Я рекомендую своїм клієнтам перейти на Hostinger. Все просто, і постійно з’являються нові функції».

Anna Franques

Anna Franques

Цифровий дизайнер та розробник

«Завдяки простій панелі керування Hostinger ми можемо самостійно керувати нашим вебсайтом WordPress».

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Власник бізнесу

«Ми чесно вважаємо Hostinger еталоном для наших інженерів, коли надаємо підтримку».

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Співзасновники Nohma

«Я міг керувати хостингом, доменним іменем та SSL-сертифікатом в одному місці, що було справді приємно».

Owen Phillips

Owen Phillips

Коваль

«Hostinger — найкращий хостинг-провайдер, послугами якого я коли-небудь користувався. Підтримка чудова, а ціни неперевершені».

Jordi Robert

Jordi Robert

Експерт з маркетингу

«Я рекомендую своїм клієнтам перейти на Hostinger. Все просто, і постійно з’являються нові функції».

Anna Franques

Anna Franques

Цифровий дизайнер та розробник

«Завдяки простій панелі керування Hostinger ми можемо самостійно керувати нашим вебсайтом WordPress».

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Власник бізнесу

Найчастіші запитання щодо партнерської програми

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про партнерську програму Hostinger.

Програма відкрита для веб-фахівців, які надають послуги іншим — фрілансери, веб-агентства та маркетингові агентства — усі вони вітаються. Ви перебуваєте в ранньому доступі, і для схвалення вам потрібно відповідати всім наступним вимогам:

  • Розміщувати понад 10 веб-сайтів на Hostinger
  • Мати професійний, існуючий веб-сайт з чіткою інформацією про ваші послуги
  • Використовувати робочу електронну адресу, яка відповідає домену вашої компанії (Gmail, Yahoo та інші загальні постачальники не приймаються)
  • Мати назву компанії, яку можна перевірити за допомогою базової веб-присутності
  • Надіслати автентичний опис компанії, не скопійований з інших джерел
  • Не мати історії блокування за зловживання на Hostinger
  • Працювати на ринку, який Hostinger явно не виключив

Щоб подати заявку, вам потрібно перейти до hPanel → Центр агентств → Партнерська програма. Заявки розглядаються перед схваленням.

Партнерська програма — це глибші та довгострокові відносини. Ви отримуєте публічний профіль, вхідні ліди та переваги, які зростають у міру залучення більшої кількості клієнтів до Hostinger.

  • Можливість бути внесеним до каталогу агентств
  • Постійні комісійні за перехресні продажі та поновлення, а не лише за першу покупку
  • Вхідні ліди доставляються на панель керування вашого Agency Hub
  • Спільна цільова сторінка для рефералів та реферальні купони
  • Ексклюзивні реферальні пропозиції для клієнтів, яких ви залучаєте
  • Знижка 20% на хостинг агентства для нових покупок
  • Значок партнера для вашого власного веб-сайту
  • Пріоритетна технічна підтримка

Ні. Ціноутворення, обсяг та доставка залежать від вас та клієнта.

Схвалені партнери отримують спеціальну панель керування рефералами в hPanel (Agency Hub → Реферали → Мої заробітки → Клієнти). Вона відображає всіх залучених клієнтів з деталями комісійних — кваліфікованих, схвалених, рекомендованих продуктів та повною історією подій — доступними після натискання на кожного клієнта.

Так. Щоб зберегти свій статус партнера, ви повинні залучити до Hostinger щонайменше 100 доларів доходу через реферальну програму. Якщо ви не досягнете цього порогу, ваш обліковий запис може бути виключений з програми.

Так, будь-коли, через Agency Hub у hPanel. Ваш профіль у каталозі видаляється, а вхідні ліди припиняються.

Станьте надійним партнером

Подайте заявку на участь у партнерській програмі Hostinger та відкрийте для себе нові способи залучення клієнтів, отримання регулярних комісійних та зміцнення довіри.

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