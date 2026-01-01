Bygg systemer som skalerer med et .systems domene

kr451,99/årkr143,99/1. år
Spar 68%
For første året
.systems

Om .systems domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .systems

Hva er et .systems-domene?

.systems er et generisk toppnivådomen som passer for bedrifter, IT-leverandører, ingeniørfirmaer og organisasjoner som tilbyr komplekse løsninger, infrastruktur eller tjenester, med vekt på strukturert, systembasert arbeid.

Hvem er et .systems-domene for?

Et .systems-domene fungerer bra for IT-konsulenter, programvareleverandører, systemintegratorer og infrastrukturleverandører som tilbyr komplekse tekniske løsninger og støtte. Det passer både for nisjeprosjekter og etablerte teknologiselskaper.

Hvorfor velge et .systems-domene?

Et .systems-domene signaliserer strukturert, teknisk fokus fra første besøk, noe som forbedrer tydelighet og merkevaregjenkjenning. Det støtter konsistent navngiving på tvers av nettsteder, e-post og dokumentasjon, noe som bidrar til å opprettholde en profesjonell og skalerbar tilstedeværelse på nett.

Domeneinformasjon for .systems

Toppnivådomene
.systems
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Ofte stilte spørsmål om .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs kr 143,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 451,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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