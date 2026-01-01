Bygg systemer som skalerer med et .systems domene
kr451,99/årkr143,99/1. årFor første året
Spar 68%
Om .systems domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .systems
Hva er et .systems-domene?
.systems er et generisk toppnivådomen som passer for bedrifter, IT-leverandører, ingeniørfirmaer og organisasjoner som tilbyr komplekse løsninger, infrastruktur eller tjenester, med vekt på strukturert, systembasert arbeid.
Hvem er et .systems-domene for?
Et .systems-domene fungerer bra for IT-konsulenter, programvareleverandører, systemintegratorer og infrastrukturleverandører som tilbyr komplekse tekniske løsninger og støtte. Det passer både for nisjeprosjekter og etablerte teknologiselskaper.
Hvorfor velge et .systems-domene?
Et .systems-domene signaliserer strukturert, teknisk fokus fra første besøk, noe som forbedrer tydelighet og merkevaregjenkjenning. Det støtter konsistent navngiving på tvers av nettsteder, e-post og dokumentasjon, noe som bidrar til å opprettholde en profesjonell og skalerbar tilstedeværelse på nett.
Domeneinformasjon for .systems
Toppnivådomene
.systems
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Gratis personvernbeskyttelse for domener
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs kr 143,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 451,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.