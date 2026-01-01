Skaler uten grenser med et .cloud domene
kr286,99/årkr21,99/1. årFor første året
Spar 92%
Få et gratis domene .cloud med premium webhotell i 12 måneder.
Om .cloud domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .cloud
Hva er et .cloud-domene?
.cloud er et generisk toppnivådomen (TLD) utviklet for skytjenester, SaaS-produkter og digitale prosjekter. Det er åpent for alle, noe som gjør det populært for teknologibedrifter, utviklere og nettbaserte verktøy.
Hvem er et .cloud-domene for?
Et .cloud-domene er ideelt for SaaS-leverandører, hostingselskaper, IT-konsulenter og utviklere som viser frem skybaserte verktøy eller plattformer. Det passer til produktlandingssider, infrastrukturtjenester og moderne teknologiporteføljer.
Hvorfor velge et .cloud-domene?
Et .cloud-domene signaliserer tydelig nettjenester og moderne infrastruktur, og hjelper besøkende med å forstå fokuset ditt raskt. Det støtter tydelig merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.
Domeneinformasjon for .cloud
Toppnivådomene
.cloud
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
Premium domenebeskyttelse
Tillegg
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
Ekspertsupport 24/7
Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
Konkurransedyktige priser
Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
5. Handle raskt
Utforsk andre domeneutvidelser
.com
Verdens favorittdomene
.online
Din bedrift, åpen 24/7
.net
For byggmestere som mener alvor
.io
Domenet alle oppstartsbedrifter ønsker seg
.icu
Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .icu
.xyz
Frisk. Moderne. Uendelig fleksibel.
.pro
Vis verden hva du er best på
.cloud
Der moderne bedrifter driver
Ofte stilte spørsmål om .cloud
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 286,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.