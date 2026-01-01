Skaler uten grenser med et .cloud domene

kr286,99/årkr21,99/1. år
Spar 92%
For første året
.cloud
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Om .cloud domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .cloud

Hva er et .cloud-domene?

.cloud er et generisk toppnivådomen (TLD) utviklet for skytjenester, SaaS-produkter og digitale prosjekter. Det er åpent for alle, noe som gjør det populært for teknologibedrifter, utviklere og nettbaserte verktøy.

Hvem er et .cloud-domene for?

Et .cloud-domene er ideelt for SaaS-leverandører, hostingselskaper, IT-konsulenter og utviklere som viser frem skybaserte verktøy eller plattformer. Det passer til produktlandingssider, infrastrukturtjenester og moderne teknologiporteføljer.

Hvorfor velge et .cloud-domene?

Et .cloud-domene signaliserer tydelig nettjenester og moderne infrastruktur, og hjelper besøkende med å forstå fokuset ditt raskt. Det støtter tydelig merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.

Domeneinformasjon for .cloud

Toppnivådomene
.cloud
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
3 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
Premium domenebeskyttelse
Tillegg
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Ofte stilte spørsmål om .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs kr 21,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 286,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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