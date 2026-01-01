Lag uten begrensninger med et .studio domene

kr517,99/årkr143,99/1. år
Spar 72%
For første året
.studio

Om .studio domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .studio

Hva er et .studio-domene?

Domenet .studio er et generisk toppnivådomen som ofte brukes av kreative fagfolk, byråer og studioer. Det er fleksibelt og stedsnøytralt, og passer for porteføljer, produksjonshus og designmerker.

Hvem er et .studio-domene for?

Et .studio-domene passer for designbyråer, kunststudioer, fotografer og kreative frilansere som viser frem porteføljer eller tjenester. Det er ideelt for å fremheve visuelt arbeid og forsterke en profesjonell kreativ identitet.

Hvorfor velge et .studio-domene?

Et .studio-domene signaliserer tydelig et kreativt eller produksjonsfokusert område, og hjelper besøkende med å forstå tjenestene dine med et raskt blikk. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.

Domeneinformasjon for .studio

Toppnivådomene
.studio
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?

Ingen teknisk kunnskap kreves
Ekspertsupport 24/7
Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
Konkurransedyktige priser
Tips

Hvordan få det beste domenenavnet

1. Ta med merkenavnet ditt

Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
Flotte domener selger raskt – søk og sikre deg ditt i dag.Start søk

Utforsk andre domeneutvidelser

.com

Verdens favorittdomene

kr 205,99kr29,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.online

Din bedrift, åpen 24/7

kr 396,99kr10,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.net

For byggmestere som mener alvor

kr 198,99kr132,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.io

Domenet alle oppstartsbedrifter ønsker seg

kr 826,99kr352,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.icu

Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .icu

kr 176,99kr21,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.xyz

Frisk. Moderne. Uendelig fleksibel.

kr 220,99kr21,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.pro

Vis verden hva du er best på

kr 352,99kr32,99/1. årSjekk tilgjengelighet

.cloud

Der moderne bedrifter driver

kr 286,99kr21,99/1. årSjekk tilgjengelighet

Ofte stilte spørsmål om .studio

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs kr 143,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 517,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.