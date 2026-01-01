Lag uten begrensninger med et .studio domene
kr517,99/årkr143,99/1. årFor første året
Spar 72%
Om .studio domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .studio
Hva er et .studio-domene?
Domenet .studio er et generisk toppnivådomen som ofte brukes av kreative fagfolk, byråer og studioer. Det er fleksibelt og stedsnøytralt, og passer for porteføljer, produksjonshus og designmerker.
Hvem er et .studio-domene for?
Et .studio-domene passer for designbyråer, kunststudioer, fotografer og kreative frilansere som viser frem porteføljer eller tjenester. Det er ideelt for å fremheve visuelt arbeid og forsterke en profesjonell kreativ identitet.
Hvorfor velge et .studio-domene?
Et .studio-domene signaliserer tydelig et kreativt eller produksjonsfokusert område, og hjelper besøkende med å forstå tjenestene dine med et raskt blikk. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.
Domeneinformasjon for .studio
Toppnivådomene
.studio
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
Ekspertsupport 24/7
Gratis personvernbeskyttelse for domener
Gratis kommer snart-side eller lenke i bio-nettstedet
Konkurransedyktige priser
Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
5. Handle raskt
Utforsk andre domeneutvidelser
.com
Verdens favorittdomene
.online
Din bedrift, åpen 24/7
.net
For byggmestere som mener alvor
.io
Domenet alle oppstartsbedrifter ønsker seg
.icu
Vis kundene dine om at du driver en virksomhet i .icu
.xyz
Frisk. Moderne. Uendelig fleksibel.
.pro
Vis verden hva du er best på
.cloud
Der moderne bedrifter driver
Ofte stilte spørsmål om .studio
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs kr 143,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 517,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.