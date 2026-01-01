Hjelp folk med å løse problemene sine med et domene .solutions
kr396,99/årkr43,99/1. årFor første året
Spar 89%
Om .solutions domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .solutions
Hva er et .solutions-domene?
.solutions er et generisk toppnivådomen (TLD) som passer for bedrifter og fagfolk som tilbyr tjenester, svar eller problemløsning. Det er mye brukt for konsulentfirmaer, teknologileverandører og supportfokuserte nettsteder.
Hvem er et .solutions-domene for?
Et .solutions-domene passer for konsulenter, byråer, programvareleverandører og teknologiske oppstartsbedrifter som fokuserer på å løse kundeproblemer. Det signaliserer problemløsningsekspertise for tjenestebedrifter, SaaS-verktøy og støtteplattformer.
Hvorfor velge et .solutions-domene?
Et .solutions-domene signaliserer tydelig at du tilbyr svar og problemløsningstjenester, slik at besøkende raskt kan forstå verdien din. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.
Domeneinformasjon for .solutions
Toppnivådomene
.solutions
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
4. Tenk på publikummet ditt
Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs kr 43,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 396,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.