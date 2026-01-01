Hjelp folk med å løse problemene sine med et domene .solutions

kr396,99/årkr43,99/1. år
Spar 89%
For første året
.solutions

Om .solutions domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .solutions

Hva er et .solutions-domene?

.solutions er et generisk toppnivådomen (TLD) som passer for bedrifter og fagfolk som tilbyr tjenester, svar eller problemløsning. Det er mye brukt for konsulentfirmaer, teknologileverandører og supportfokuserte nettsteder.

Hvem er et .solutions-domene for?

Et .solutions-domene passer for konsulenter, byråer, programvareleverandører og teknologiske oppstartsbedrifter som fokuserer på å løse kundeproblemer. Det signaliserer problemløsningsekspertise for tjenestebedrifter, SaaS-verktøy og støtteplattformer.

Hvorfor velge et .solutions-domene?

Et .solutions-domene signaliserer tydelig at du tilbyr svar og problemløsningstjenester, slik at besøkende raskt kan forstå verdien din. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som virksomheten din utvikler seg.

Domeneinformasjon for .solutions

Toppnivådomene
.solutions
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
IDN-domener
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Ofte stilte spørsmål om .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs kr 43,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 396,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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