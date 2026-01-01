Bryt historien først med et .news domene

kr418,99/årkr121,99/1. år
Spar 71%
For første året
.news

Om .news domenet

En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .news

Hva er et .news-domene?

.news-domenet er et generisk toppnivådomene laget for nettsteder for nyheter, media og journalistikk. Det har ingen spesifikke kvalifikasjonsbegrensninger og brukes mye til tidsriktig, informasjonsfokusert innhold.

Hvem er et .news-domene for?

Et .news-domene passer for utgivere, mediehus, bloggere og organisasjoner som deler rettidige oppdateringer. Det bidrar til å fremheve nyhetsinnhold, bygge autoritet og holde publikum informert om generelle eller nisjetemaer.

Hvorfor velge et .news-domene?

Et .news-domene gjør fokuset ditt tydelig med et blikk, og hjelper besøkende med å raskt gjenkjenne informasjon og oppdateringer. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som innholdstilbudet ditt vokser.

Domeneinformasjon for .news

Toppnivådomene
.news
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08

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Ofte stilte spørsmål om .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs kr 121,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 418,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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