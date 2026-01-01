Bryt historien først med et .news domene
kr418,99/årkr121,99/1. årFor første året
Spar 71%
Om .news domenet
En rask oversikt som hjelper deg med å velge og registrere et domene .news
Hva er et .news-domene?
.news-domenet er et generisk toppnivådomene laget for nettsteder for nyheter, media og journalistikk. Det har ingen spesifikke kvalifikasjonsbegrensninger og brukes mye til tidsriktig, informasjonsfokusert innhold.
Hvem er et .news-domene for?
Et .news-domene passer for utgivere, mediehus, bloggere og organisasjoner som deler rettidige oppdateringer. Det bidrar til å fremheve nyhetsinnhold, bygge autoritet og holde publikum informert om generelle eller nisjetemaer.
Hvorfor velge et .news-domene?
Et .news-domene gjør fokuset ditt tydelig med et blikk, og hjelper besøkende med å raskt gjenkjenne informasjon og oppdateringer. Det støtter konsistent merkevarebygging på tvers av nettstedet, e-posten og markedsføringen din etter hvert som innholdstilbudet ditt vokser.
Domeneinformasjon for .news
Toppnivådomene
.news
TLD-type
gTLD
Minimum registreringsperiode
1 år
Maksimal registreringsperiode
1 år
Personvernbeskyttelse for domener
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-avgift
kr 2,08
Hvorfor registrere domenet ditt hos Hostinger?
Ingen teknisk kunnskap kreves
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Tips
Hvordan få det beste domenenavnet
1. Ta med merkenavnet ditt
Bruk merkenavnet eller nøkkelordene dine for å øke gjenkjennelsen og synligheten i søkeresultatene.
2. Hold det kort
Domenenavn på under tre ord er enklere å lese og huske.
3. Mindre er bedre
Unngå bindestreker, tall, slang og ord som er vanskelige å stave.
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Velg en utvidelse som passer målgruppen din, enten den er lokal eller global.
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Ofte stilte spørsmål om .news
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs kr 121,99 for the first year. After that, the renewal fee is kr 418,99/år. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.